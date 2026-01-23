Επίθεση σε εκδότη στον Βόλο: Χτυπήθηκε άγρια έξω από το σπίτι του – Μήνυση κατά αγνώστων

Σοβαρό περιστατικό βίας κατά δημοσιογράφου καταγγέλλεται στον Βόλο, με τον εκδότη της εφημερίδας «Μαγνησία» να δέχεται άγρια επίθεση από δύο άγνωστους δράστες έξω από το σπίτι του.

Επίθεση σε εκδότη στον Βόλο: Χτυπήθηκε άγρια έξω από το σπίτι του - Μήνυση κατά αγνώστων
23 Ιαν. 2026 13:40
Άγρια επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο, από δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες τον αιφνιδίασαν τη στιγμή που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του. Τον έσπρωξαν, τον έριξαν στο έδαφος και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε ανακοίνωσή του, το magnesianews.gr κάνει λόγο για πρωτοφανές περιστατικό για την πόλη, σημειώνοντας ότι η επίθεση συνιστά «προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης της δημοσιογραφίας», υπογραμμίζοντας ότι ο εκδοτικός όμιλος θα συνεχίσει την πορεία του «παρά τους τραμπουκισμούς και τα όποια σχέδια απεργάζονται κάποιοι».

Μετά την επίθεση, ο κ. Καρεκλίδης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τα τραύματα κρίθηκαν σοβαρά.

Ο εκδότης, μαζί με τον συνήγορό του Νίκο Μόσχο, αναμένεται να υποβάλουν μήνυση κατ’ αγνώστων, προκειμένου να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

