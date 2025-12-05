Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά Υεμένης από 15 σκάφη

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και περί ώρα 09:17, το φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου MV Bobic (IMO 9317781, σημαίας Μπαρμπέιντος) εξέπεμψε σήμα κινδύνου αναφέροντας ότι δέχεται επίθεση με πυροβολισμούς και καταδιώκεται από 15 μικρά σκάφη.

Η επίθεση σημειώνεται στη θαλάσσια περιοχή με συντεταγμένες 12°50′ Β – 043°12′ Α, περίπου 14 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Υεμένης, εντός του Κόλπου του Άντεν.

Το πλοίο έχει μήκος 175,53 μέτρα και πλάτος 29,4 μέτρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς μελών του πληρώματος ή για την εθνικότητα του φορέα εκμετάλλευσης.

Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ένοπλων ομάδων που δρουν από την Υεμένη.

