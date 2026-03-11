Επίθεση σε πλοίο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Στις φλόγες σκάφος στο Στενό του Ορμούζ

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σήμερα στο Στενό του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να σημάνει συναγερμός για το πλήρωμα. Την πληροφορία έδωσε στη δημοσιότητα η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πλοίο βρισκόταν βορειοδυτικά του Ρας αλ Χάιμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν δέχθηκε το πλήγμα. Η έκταση των ζημιών δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο η επίθεση προκάλεσε φωτιά στο σκάφος και ο πλοίαρχος ζήτησε άμεσα βοήθεια.

The UK Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack on a container vessel in the Persian Gulf, roughly 25NM northwest of Ras Al-Khaimah in the United Arab Emirates. The vessel reportedly sustained damage from a suspected but unknown projectile, with the… pic.twitter.com/oAuR9H4bBi — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Η UKMTO ανέφερε ακόμη ότι το πλήρωμα προχώρησε σε εγκατάλειψη του πλοίου, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του βλήματος ή για το αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των διελεύσεων στην περιοχή.

