Αχαΐα: Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ για επιθέσεις σε γραφεία Αλεξοπούλου και Κατσανιώτη

Με κεντρικό μήνυμα «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα πολιτικά γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Ανδρέα Κατσανιώτη.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ακραίες και θρασύδειλες πράξεις πολιτικής βίας και εκφοβισμού», οι οποίες – όπως τονίζεται – προσβάλλουν τη δημοκρατική λειτουργία και επιχειρούν να τρομοκρατήσουν αιρετούς εκπροσώπους που συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή.

Η τοπική κομματική οργάνωση επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική αντιπαράθεση και υπογραμμίζει πως ο δημόσιος διάλογος οφείλει να διεξάγεται με επιχειρήματα και θεσμικό σεβασμό.

Παράλληλα, εκφράζεται η πλήρης στήριξη προς τους δύο βουλευτές Αχαΐας, με τη ΔΕΕΠ να επαναλαμβάνει ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ότι η προάσπιση των θεσμών αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



