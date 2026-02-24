Αχαΐα: Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ για επιθέσεις σε γραφεία Αλεξοπούλου και Κατσανιώτη

Τις επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία δύο βουλευτών Αχαΐας καταδικάζει με ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, κάνοντας λόγο για πράξεις πολιτικής βίας που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Αχαΐα: Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ για επιθέσεις σε γραφεία Αλεξοπούλου και Κατσανιώτη
24 Φεβ. 2026 11:27
Pelop News

Με κεντρικό μήνυμα «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα πολιτικά γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Ανδρέα Κατσανιώτη.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ακραίες και θρασύδειλες πράξεις πολιτικής βίας και εκφοβισμού», οι οποίες – όπως τονίζεται – προσβάλλουν τη δημοκρατική λειτουργία και επιχειρούν να τρομοκρατήσουν αιρετούς εκπροσώπους που συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή.

Η τοπική κομματική οργάνωση επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική αντιπαράθεση και υπογραμμίζει πως ο δημόσιος διάλογος οφείλει να διεξάγεται με επιχειρήματα και θεσμικό σεβασμό.

Παράλληλα, εκφράζεται η πλήρης στήριξη προς τους δύο βουλευτές Αχαΐας, με τη ΔΕΕΠ να επαναλαμβάνει ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ότι η προάσπιση των θεσμών αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Αχαΐα: Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ για επιθέσεις σε γραφεία Αλεξοπούλου και Κατσανιώτη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατίθενται τα πορίσματα της Εξεταστικής – Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ