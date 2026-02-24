Αχαΐα: Καταδίκη από τη ΔΕΕΠ ΝΔ για επιθέσεις σε γραφεία Αλεξοπούλου και Κατσανιώτη
Τις επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία δύο βουλευτών Αχαΐας καταδικάζει με ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, κάνοντας λόγο για πράξεις πολιτικής βίας που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.
Με κεντρικό μήνυμα «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα πολιτικά γραφεία της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Ανδρέα Κατσανιώτη.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ακραίες και θρασύδειλες πράξεις πολιτικής βίας και εκφοβισμού», οι οποίες – όπως τονίζεται – προσβάλλουν τη δημοκρατική λειτουργία και επιχειρούν να τρομοκρατήσουν αιρετούς εκπροσώπους που συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια ζωή.
Η τοπική κομματική οργάνωση επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική αντιπαράθεση και υπογραμμίζει πως ο δημόσιος διάλογος οφείλει να διεξάγεται με επιχειρήματα και θεσμικό σεβασμό.
Παράλληλα, εκφράζεται η πλήρης στήριξη προς τους δύο βουλευτές Αχαΐας, με τη ΔΕΕΠ να επαναλαμβάνει ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ότι η προάσπιση των θεσμών αποτελεί συλλογική ευθύνη.
