Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός...
26 Απρ. 2026 14:42
Pelop News

Παρατηρώντας τα βίντεο από την αίθουσα της δεξίωσης στο ξενοδοχείο Hilton, στην Ουάσινγκτον, θα δει κάποιος τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει και ότι υπάρχει γενικότερη αναταραχή.

Αυτό παραδέχθηκε με δηλώσεις του αρκετές ώρες μετά την επίθεση ενόπλου στο ξενοδοχείο όπου βρισκόταν και ο ίδιος με τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άκουσε τους πυροβολισμούς αλλά όπως είπε «νόμιζα αρχικά ότι έπεσε ένας δίσκος στο έδαφος». Χαρακτήρισε, μάλιστα, το περιστατικό «ιδιαίτερα τρομακτικό» συμπληρώνοντας ότι ακολούθησαν χαοτικές σκηνές.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Μελάνια αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι πολύ πιο σοβαρό.

«Ήταν κακός ήχος», φέρεται να του είπε, με τον Τραμπ να τονίζει ότι η Πρώτη Κυρία έδειξε μεγάλη ψυχραιμία και επίγνωση της κατάστασης.

Ο ένοπλος ο οποίος συνελήφθη, ένας 31χρονος δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών από την Καλιφόρνια, παραδέχθηκε ότι στόχος του ήταν να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης.

