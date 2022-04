Επίθεση στο Mετρό του Μπρούκλιν: Tουλάχιστον 13 τραυματίες – Ασύλληπτος ο δράστης ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας, που παραμένει ασύλληπτος για την ώρα, φέρεται να άνοιξε πυρ στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, προκαλώντας πανικό.

Οι αρχές εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που δεν πυροδοτήθηκαν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν.

Σημειώνεται πως υπήρξαν ακόμη αναφορές για καπνούς, ενώ διαρρέουν πληροφορίες πως ο δράστης πέταξε καπνογόνο και άρχισε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σταθμό του μετρό στην 36η οδό, όπου οι γραμμές D, N και R διέρχονται από τη γειτονιά Σάνσετ Παρκ, γύρω στις 8:30 π.μ. το πρωί της Τρίτης, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος. Σημειώνεται πως υπήρξαν ακόμη αναφορές για καπνό μέσα στο σταθμό.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Νεότερες αναφορές αξιωματούχων κάνουν λόγο για 5 τραυματίες από πυρά – με δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι εικάζεται πως τραυματίστηκαν λόγω του πανικού που επικράτησε.

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #NewYork pic.twitter.com/MouEEQKDrb

— Abhishek Gautam (@GautamPolitical) April 12, 2022