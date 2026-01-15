Επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, «έφαγε» 18 μήνες φυλακή!

Ένας επιβάτης της Delta Airlines που επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και τσακώθηκε με αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση.

ΗΠΑ: Κατάσχεση δεξαμενόπλοιου στην Καραϊβική το οποίο συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Ο 24χρονος Μάριο Νικρπρέλατζ ομολόγησε την ενοχή του, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Αϊόβα. Ο νεαρός με καταγωγή από το Μίσιγκαν άρχισε να προκαλεί προβλήματα στην πτήση της Delta που εκτελούσε η Sky West και είχε απογειωθεί από τη Νεμπράσκα με προορισμό το Ντιτρόιτ.

Ο 24χρονος έκανε «ενοχλητικές και αγενείς δηλώσεις» στους συνεπιβάτες του και στο πλήρωμα της πτήσης. Επίσης, αρνήθηκε να δέσει τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που μια αεροσυνοδός τον έπεισε να συμμορφωθεί, σύμφωνα με την New York Post.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν κατά την απογείωση, καθώς ο 24χρονος «αφαιρούσε επανειλημμένα τη ζώνη ασφαλείας του», παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να την ξαναφορέσει, και «σηκωνόταν επανειλημμένα ενώ το αεροπλάνο ανέβαινε», ανέφεραν οι εισαγγελείς.



Ο επιθετικός επιβάτης «έδειξε το μεσαίο δάχτυλο» σε μια αεροσυνοδό που του ζήτησε να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας και στη συνέχεια «έσπρωξε την αεροσυνοδό».

Στη συνέχεια, απειλούσε να σκοτώσει την αεροσυνοδό όταν το πλήρωμα είπε ότι θα τον καταγγείλει στις αρχές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο 24χρονος φάνηκε να κοιμάται πριν ξεσπάσει ξανά το χάος, όταν οι επιβάτες πάτησαν τα κουμπιά έκτακτης ανάγκης αφού τον είδαν να πειράζει την πόρτα της εξόδου κινδύνου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εν πτήσει, η αεροσυνοδός παρενέβη και την έσπρωξε, την εξύβρισε και την απείλησε.

Ως αποτέλεσμα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στη Αϊόβα. «Καθώς το αεροπλάνο κατέβαινε, ο 24χρονος ξανασηκώθηκε, έβγαλε το πουκάμισό του και άρχισε να περπατάει πάνω-κάτω στο διάδρομο», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Τα μέλη του πληρώματος ζήτησαν από τους επιβάτες να τους βοηθήσουν να συγκρατήσουν τον νεαρό, ο οποίος επιτέθηκε σε τρεις και προσπάθησε να τους χτυπήσει.

Ο 24χρονος τέθηκε υπό κράτηση μετά την προσγείωση και οι αρχές βρήκαν ένα φιαλίδιο με 41 χάπια που φέρεται να ήταν ηρεμιστικά. Κατηγορήθηκε για διατάραξη της τάξης, επίθεση, κατοχή συνταγογραφούμενων φαρμάκων, παραβίαση φορολογικής σφραγίδας και παρενόχληση.

Το μακρύ ποινικό μητρώο του 24χρονου περιλαμβάνει καταδίκες για επίθεση σε αστυνομικό, ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα για ναρκωτικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



