ΕΠΣ Αχαΐας: H έλλειψη διαιτητών φέρνει ... Δευτέρες

Η έλλειψη διαιτητών είναι ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, συζητήθηκε εκτενώς και στο περιθώριο της κλήρωσης των πρωταθλημάτων, ενώ αναμένεται να ληφθούν μέτρα από την ΕΠΣ Αχαΐας.

Το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο μετά την αποχώρηση τριών έμπειρων διαιτητών για διαφορετικούς λόγους, του Νίκου Χρονά, του Χαράλαμπου Πετρόπουλου και του Κωνσταντίνου Οικονόμου.

Ετσι λοιπόν, όλα δείχνουν πως η Ενωση θα ορίζει κάποια παιχνίδια της Α’ Κατηγορίας και τις Δευτέρες, επιλέγοντας με κριτήρια ώστε να μην αδικηθεί κάποιο σωματείο.

