Έψησαν λαγάνα ΠΑΟΚ...δυο μέτρων και 130 κιλών δύο μέτρων με… άρωμα ΠΑΟΚ

Η λαγάν άρχισε να ψήνεται από νωρίς το βράδυ της Κυριακής 22/02/2026.

23 Φεβ. 2026 10:34
Pelop News

Αρτοποιός στη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας, Λαγάνα ύψους δύο μέτρων, συνολικού βάρους 130 κιλών και με άρωμα… ΠΑΟΚ έψησε

Ο λόγος για τον Ρωμαίο Ελευθεριάδη, ιδιοκτήτης αρτοποιείου στον Εύοσμο. Έξω από το κατάστημά του κοσμεί η εντυπωσιακή δίμετρη λαγάνα, πάνω στην οποία έχει σχηματίσει και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

«Είναι παράδοση για εμάς. Το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος επειδή ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια βάλαμε και δύο δικεφάλους αετούς, ένας άσπρος και ένας μαύρος, όπως τα χρώματα της ομάδας», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοι του αρτοποιείου για να πετύχουν το σχέδιό τους χρειάστηκε να ξεκινήσουν το ψήσιμο από το βράδυ της Κυριακής. Και, σήμερα, – ανήμερα Καθαράς Δευτέρας – οι πελάτες μαζί με τη λαγάνα που προμηθεύονται, απαναθατίζουν και την εικόνα.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
