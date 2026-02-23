Έψησαν λαγάνα ΠΑΟΚ...δυο μέτρων και 130 κιλών δύο μέτρων με… άρωμα ΠΑΟΚ

Αρτοποιός στη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας, Λαγάνα ύψους δύο μέτρων, συνολικού βάρους 130 κιλών και με άρωμα… ΠΑΟΚ έψησε

Ο λόγος για τον Ρωμαίο Ελευθεριάδη, ιδιοκτήτης αρτοποιείου στον Εύοσμο. Έξω από το κατάστημά του κοσμεί η εντυπωσιακή δίμετρη λαγάνα, πάνω στην οποία έχει σχηματίσει και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

«Είναι παράδοση για εμάς. Το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος επειδή ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια βάλαμε και δύο δικεφάλους αετούς, ένας άσπρος και ένας μαύρος, όπως τα χρώματα της ομάδας», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοι του αρτοποιείου για να πετύχουν το σχέδιό τους χρειάστηκε να ξεκινήσουν το ψήσιμο από το βράδυ της Κυριακής. Και, σήμερα, – ανήμερα Καθαράς Δευτέρας – οι πελάτες μαζί με τη λαγάνα που προμηθεύονται, απαναθατίζουν και την εικόνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



