Επστάιν, Άντριου και Μάντελσον: Στο φως η πρώτη κοινή φωτογραφία τους

Μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επστάιν, τον πρίγκιπα Άντριου και τον Πίτερ Μάντελσον εντοπίστηκε μέσα στο νέο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αμερικανικών αρχείων για τον καταδικασμένο χρηματοδότη. Την αποκάλυψη έκανε το ITV News, το οποίο αναφέρει ότι πρόκειται για το πρώτο γνωστό κοινό στιγμιότυπο των τριών ανδρών.

Στη φωτογραφία, ο Άντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται να φορούν λευκά μπουρνούζια, ενώ ο Επστάιν εικονίζεται με σκούρο πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο παντελόνι. Οι τρεις τους κάθονται γύρω από ξύλινο τραπέζι σε εξωτερικό χώρο, έχοντας μπροστά τους κούπες με την αμερικανική σημαία. Σύμφωνα με το ITV, η λήψη φέρεται να έγινε στο Μάρθας Βίνγιαρντ της Μασαχουσέτης, αν και στο ίδιο το δημοσιευμένο υλικό δεν προσδιορίζονται επισήμως ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος.

Η δημοσιοποίηση της εικόνας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης και για τους δύο Βρετανούς δημόσιους άνδρες λόγω των δεσμών τους με τον Επστάιν. Το Reuters έχει ήδη μεταδώσει ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2026 στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος που σχετίζεται με φερόμενη αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Επστάιν, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Αντίστοιχα, ο Πίτερ Μάντελσον βρέθηκε και αυτός στο μικροσκόπιο έπειτα από νέα έγγραφα που ήρθαν στο φως για τη σχέση του με τον Επστάιν. Το Reuters έχει αναφέρει ότι τα αρχεία αναζωπύρωσαν ερωτήματα για τη συμπεριφορά του, οδήγησαν στην αποπομπή του από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ και συνοδεύτηκαν από έρευνα για πιθανή παράβαση καθήκοντος. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί πως ενήργησε παράνομα.

Η νέα φωτογραφία δεν αποδεικνύει από μόνη της παρανομία, όμως δίνει οπτική υπόσταση σε μια σχέση που μέχρι σήμερα ήταν γνωστή κυρίως μέσα από emails, ταξιδιωτικές αναφορές και μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία Επστάιν. Γι’ αυτό και το στιγμιότυπο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο πολιτικά όσο και συμβολικά, σε μια περίοδο που η δημόσια και θεσμική πίεση γύρω από το δίκτυο επαφών του Επστάιν παραμένει έντονη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στα επόμενα κύματα δημοσιοποιήσεων, καθώς οι βρετανικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν στη δημοσιότητα πρόσθετα έγγραφα για τον Μάντελσον, ενώ παραμένουν ανοιχτές έρευνες και για τον ίδιο και για τον Άντριου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέο ντοκουμέντο από τα αρχεία Επστάιν αποκτά ξεχωριστό βάρος, επειδή φωτίζει πλευρές ενός δικτύου σχέσεων που συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό και δημόσιο αντίκτυπο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

