Erasmus: Ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κοινοπρακτικού προγράμματος Erasmus+, με θέμα In Partnership for Promoting Successful Inclusion in a European Perspective – IN as in INclusion με κωδικό 2020-1-PT01-KA201-078552 που έλαβε χώρα στην πόλη μας από τη Δευτέρα 7-11-2022 έως την Πέμπτη 10-11-2022 η 4η συνάντηση «Learning, Teaching and Training Activity».

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν ως εταίροι εκπαιδευτικοί και ειδικοί από τον ευρύτερο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις χώρες της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας και Τουρκίας.

Θέμα της 4ης Εκπαιδευτικής και Επιμορφωτικής δράσης στην χώρα μας ήταν να προσδιορίσει και να αναπτύξει τις βασικές αρχές συμπερίληψης στην εκπαίδευση που βασίζονται σε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προοπτική την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

LTTA Theme: IN as in INclusion in Greece – Inclusive fundamentals based on individualized educational programs for boosting entrepreneurship skills of students with disabilities and special educational needs to increase inclusion in the labor market.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, έγινε η υποδοχή συνολικά εικοσιπέντε 25 εκπαιδευτικών και ειδικών που συμμετείχαν από τις προαναφερόμενες χώρες των εταίρων στην Αγορά Αργύρη.

Την τελετή υποδοχής συντόνισε ο εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Κρίκης και χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης και η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Πιερρή Ευγενία.

Εκ μέρους των φιλοξενούμενων, χαιρετισμούς απηύθυναν η Δρ. Ana Alves από την Εθνική Υπηρεσία Erasmus της Πορτογαλίας και ο κ. António Gonçalves, εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Ένωσης Εκπαιδευτικών (SIPE- Sindicato Independente de Professores e Eduacadores).

Στη συνέχεια, η ομάδα έκανε μια επίσκεψη εργασίας στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ΠΑΤΡΩΝ, όπου οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους και τα εργαστήρια του σχολείου και συνάντησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Έπειτα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Συμπερίληψη στην Ειδική Αγωγή, μέσω τηλεδιάσκεψης, από την κα Αντωνία Πατερόπουλου & την κα Αναστασία Παπαδάκη που ανήκουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, ενώ ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της κοινοπραξίας γύρω από τα θέματα και τις προκλήσεις της συμπερίληψης και πώς αυτά αντιμετωπίζονται σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες.

Τη δεύτερη ημέρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου MyWay, έγιναν παρουσιάσεις της Μαθητείας με έμφαση στη Συμπερίληψη από τον κ. Γεώργιο Ραβασόπουλο, υπεύθυνο για τη Μαθητεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις καλών πρακτικών Συμπερίληψης και Μαθητείας από την κα Βασιλική Διδάχου και τον κ. Χρήστο Αδαμόπουλο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Πάτρας με ξεναγήσεις στους εργαστηριακούς χώρους διαφόρων ειδικοτήτων.

Την τρίτη ημέρα των εργασιών συνεχίστηκαν οι παρουσιάσεις με κεντρική θεματολογία τις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ΤΠΕ ως τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την υποστήριξη της Συμπερίληψης.

Παρουσιάσεις έγιναν από τον κ. Κρίκη Νικόλαο για το Google Classroom ως το καινοτόμο εργαλείο υποβοήθησης της Συμπερίληψης, από την κα Παπανικολάου Μαρία σχετικά με το STEM, που αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης που κάνει τους μαθητές να αγαπήσουν τη μάθηση και πώς αυτό ενισχύει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους βοηθάει στη διαδικασία της Συμπερίληψης και για το επιτραπέζιο παιχνίδι GEM IN, ένα παιχνίδι γνώσεων που αναπτύχθηκε μέσω Erasmus+ με σκοπό την διαπολιτισμική εκπαίδευση και δοκιμάστηκε πιλοτικά από τους μαθητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ΠΑΤΡΩΝ.

Στη συνέχεια ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το SPICE, ένα πρόγραμμα ERASMUS με θέμα την εφαρμογή της αποτελεσματικής διδασκαλίας STEM για τη Συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ακολούθησε ο κ. Ευστάθιος Φιλιππόπουλος με θέμα υποστηρικτικές εργαστηριακές μεθοδολογίες για τη Συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στη συνέχεια, η κα Σοφία Ασημακοπούλου και ο κ. Χρήστος Σουβαλιώτης παρουσίασαν την εμπειρία τους από ένα έργο σχετικά με την εκπαιδευτική προσέγγιση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω του μαθήματος της γυμναστικής.

Η Δρ. Ειρήνη Ανδρικοπούλου παρουσίασε την εμπειρία της Συμπερίληψης των κωφών και βαρήκοων μαθητών που φοιτούν σε ειδικά τμήματα στο 18ο Γυμνάσιο Πατρών με τους τυπικούς μαθητές του σχολείου.

Τέλος η κα Μαρία Καζάκου με τον κ. Φώτη Λάζαρη ανέδειξαν τη θεατρική αγωγή ως ένα από τα καλύτερα εργαλεία για την προώθηση της Συμπερίληψης.

Την τέταρτη και τελευταία ημέρα εργασιών πραγματοποιήθηκε πολιτιστική-εκπαιδευτική επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Κατάκολο όπου έλαβε χώρα η οργανωτική συνάντηση των εταίρων για το σχεδιασμό της επόμενης κινητικότητας.

Επίσης, κατά τη διαμονή των φιλοξενούμενων στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές επισκέψεις στα αξιοθέατα της πόλης μας, στον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στο Ρωμαϊκό Ωδείο, στην Αχαΐα Κλάους και στο Κάστρο της Πάτρας.

Οι εργασίες της διάσκεψης έληξαν το βράδυ της τέταρτης ημέρας στον Πολιτιστικό Πολυχώρο του Δ. Πατρέων «Παλαιά Σφαγεία» με την παρουσίαση του θεατρικού έργου «524 χιλιόμετρα όνειρα» που βασίζεται στο παραμύθι της Μάγδας Κωστοπούλου-Μπέριου «Ένας γίγαντας που τον έλεγαν Μ.Π.», από τις θεατρικές ομάδες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου & Λυκείου Πάτρας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ΠΑΤΡΩΝ) και των μαθητών και αποφοίτων του 19ου Γυμνασίου Πάτρας, υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση και σκηνοθεσία της κας Μαρία Καζάκου και του κ. Φώτη Λάζαρη.

Στη συνέχεια, το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πάτρας παρουσίασε δημοτικούς χορούς κάτω από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων.

Η όλη εκδήλωση έληξε με αποχαιρετιστήριες ευχές και χαιρετισμούς ανανεώνοντας το ραντεβού μας στη Σλοβενία, όπου θα γίνει η 5η συνάντηση του προγράμματος.