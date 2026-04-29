Έρχεται αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων – Στο τραπέζι έως και 350 ευρώ

Το ισχυρό δημοσιονομικό αποτύπωμα που προκύπτει από την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 ανοίγει τον δρόμο για νέο πακέτο παρεμβάσεων υπέρ των συνταξιούχων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στο μόνιμο επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, με στόχο τόσο την αύξηση του ποσού όσο και τη διεύρυνση των δικαιούχων.

Από τα 250 ευρώ έως τα 350 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίδομα που σήμερα ανέρχεται στα 250 ευρώ ενδέχεται να αυξηθεί κατά 50 έως και 100 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό ποσό μπορεί να διαμορφωθεί είτε στα 300 είτε στα 350 ευρώ, με τα δύο σενάρια να εξετάζονται παράλληλα από το οικονομικό επιτελείο.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από το δημοσιονομικό κόστος, αλλά και από το εύρος της επέκτασης του μέτρου σε νέες κατηγορίες δικαιούχων.

Σχέδιο για περισσότερους δικαιούχους

Πέρα από την αύξηση του ποσού, στο τραπέζι βρίσκεται και η διεύρυνση των δικαιούχων. Σήμερα το επίδομα καλύπτει περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι, ενώ σημαντικός αριθμός αφορά δικαιούχους προνοιακών παροχών μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι:

Η ένταξη συνταξιούχων ηλικίας 62 έως 65 ετών, που σήμερα αποκλείονται λόγω ηλικιακών ορίων

Η πιθανή επέκταση του μέτρου σε δικαιούχους του εγγυημένου εισοδήματος

Σημειώνεται ότι για τις προνοιακές παροχές του ΟΠΕΚΑ δεν ισχύουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους.

Το κόστος των παρεμβάσεων

Το σημερινό κόστος του επιδόματος ανέρχεται περίπου στα 350 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αύξηση κατά 50 ευρώ ανεβάζει τη δαπάνη περίπου στα 420 εκατ. ευρώ

Αύξηση κατά 100 ευρώ εκτινάσσει το κόστος κοντά στα 500 εκατ. ευρώ

Ενδεχόμενη διεύρυνση των δικαιούχων μπορεί να προσθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ

Οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ κοινωνικής πολιτικής και δημοσιονομικών αντοχών.

Τα κριτήρια για τους συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους, το επίδομα συνοδεύεται από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους

Έως 26.000 ευρώ για έγγαμους

Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ (άγαμοι) ή 300.000 ευρώ (έγγαμοι)

Για τη χορήγηση του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εισόδημα από συντάξεις, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Σε επίπεδο μηνιαίου εισοδήματος:

Έως 1.167 ευρώ για μεμονωμένους συνταξιούχους

Έως 2.167 ευρώ για ζευγάρια

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, το επίδομα μπορεί να καταβληθεί και στους δύο συζύγους.

Πάνω από 1,4 εκατ. δικαιούχοι το 2025

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ καταβλήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2025 σε περισσότερους από 1,44 εκατομμύρια δικαιούχους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν:

Πάνω από 1,15 εκατ. συνταξιούχοι άνω των 65 ετών

Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν προνοιακή σύνταξη

Κρίσιμες αποφάσεις το επόμενο διάστημα

Το τελικό πακέτο μέτρων αναμένεται να «κλειδώσει» το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ενισχύσει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν τόσο το ύψος της ενίσχυσης όσο και τον αριθμό των πολιτών που θα ωφεληθούν.

