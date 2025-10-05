Ερχεται φουριόζα η «Barbara» να χτυπήσει και τη Δυτική Ελλάδα

Νέα κακοκαιρία, πιο βαριά πιθανότατα, αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας από το βράδυ της Κυριακής (5.10.25) με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, το βαρομετρικό χαμηλό «Barbara» από τον κόλπο της Γένοβας θα φτάσει και στη χώρα μας και θα χτυπήσει για 48 ώρες με βροχές και πτώση θερμοκρασίας τη δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

«Το χαμηλό με την κωδική ονομασία “BARBARA” φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας», σημειώνει ακόμη σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος. Όπως αναφέρει, σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα το βράδυ ο καιρός και για 48 ώρες με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις».

«Πρόκειται για μία κλασική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!», αναφέρει ακόμη και συνεχίζει:

«Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι: Τη Δευτέρα: η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θρακή και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς. Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς».

«Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από την Τεταρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο καιρός τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου:

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

