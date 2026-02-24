Έρχεται «κούρεμα» στα τσουχτερά πρόστιμα για εκπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ

Το ζήτημα της επανεξέτασης των υψηλών προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, άνοιξε επίσημα η Διαρκής Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), μετά από έντονες αντιδράσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πρόστιμα 250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τα οποία επιβάλλονται ακόμη και όταν η δήλωση είναι μηδενική (χωρίς φόρο προς καταβολή) ή πιστωτική (με ποσό προς επιστροφή). Οι φορολογούμενοι χαρακτηρίζουν τις κυρώσεις δυσανάλογες, καθώς δεν συνδέονται με πραγματική φορολογική ζημία για το Δημόσιο.

Η Επιτροπή, υιοθετώντας τις θέσεις της αγοράς, κατέθεσε υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, προτείνοντας νομοθετική παρέμβαση για αποκατάσταση της αναλογικότητας των προστίμων. Επισημαίνεται ότι η αύξηση (από 100 ευρώ ή και μηδενικές κυρώσεις στο προηγούμενο καθεστώς) δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση, ενώ η αναδρομική εφαρμογή εγείρει ζητήματα νομικής βεβαιότητας και προβλεψιμότητας.

Οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

Εξαίρεση από πρόστιμο των μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων, όταν δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.

από πρόστιμο των μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων, όταν δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Μείωση ή όριο συνολικού προστίμου σε περιπτώσεις πολλαπλών εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων (π.χ. ανώτατο όριο όπως 1.000 ευρώ).

ή συνολικού προστίμου σε περιπτώσεις πολλαπλών εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων (π.χ. ανώτατο όριο όπως 1.000 ευρώ). Επαναφορά κανόνα μη επιβολής προστίμου όταν το επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή (σε σχέση με αρχική δήλωση) ή το συνολικό ποσό φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από μαζικές διαμαρτυρίες επαγγελματιών, λογιστών και επιχειρήσεων, οι οποίοι θεωρούν ότι τα πρόστιμα αυτά λειτουργούν τιμωρητικά ακόμη και σε ακούσιες καθυστερήσεις χωρίς οικονομική συνέπεια για το κράτος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



