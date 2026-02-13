Έρχεται με απειλητική διάθεση η αφρικανική σκόνη, θα «πνίξει» τη χώρα το σαββατοκύριακο

Λασποβροχές και Αφρικανική σκόνη θα μας ταλαιπωρήσουν το σαββατοκύριακο σύμφωνα με το meteo και το AtmoHub.

Όπως αναφέρει το meteo η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να φτάνει στη χώρα μας από το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026), θα κορυφωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ενώ σε αρκετές περιοχές θα έχουμε λασποβροχές.

Όπως φαίνεται και στους χάρτες από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14/02.

Αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.



Στο ίδιο μοτίβο και ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το AtmoHub, μετά το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού και την προσωρινή παύση των βροχοπτώσεων, από το Σάββατο αναμένεται να μας επηρεάσει ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, προερχόμενο από περιοχές της Αλγερίας και της Λιβύης.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει επηρεάζοντας αρχικά την ανατολική Ελλάδα, και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας ακόμα και τα βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με το AtmoHub, το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται να διαρκέσει από το Σάββατο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και να κορυφωθεί την Κυριακή.

Οι περιοχές που θα επιβαρυνθούν περισσότερο θα είναι η νότια και κεντρική Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου).

Στις βόρειες περιοχές, ο συνδυασμός με βροχοπτώσεις αναμένεται να προκαλέσει λασποβροχές.

