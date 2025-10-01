Έρχεται μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου

Η πρωτοβουλία θα ενεργοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα καθώς οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι βιομήχανοι τροφίμων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Τάκη Θεοδωρικάκου

Σούπερ Μάρκετ
01 Οκτ. 2025 16:14
Pelop News

Λευκός καπνός βγήκε για την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας «μείωσης τιμής» σε 1.000 κωδικούς βασικών αγαθών κατά τη σημερινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοίκησης της Ένωσης σούπερ μάρκετ.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο υπουργός η πρωτοβουλία θα ενεργοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα καθώς οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι βιομήχανοι τροφίμων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν καταρτιστεί οι λίστες απ’ τα σούπερ μάρκετ με κωδικούς προϊόντων απαραίτητων για το νοικοκυριό, τις οποίες και θα αναλάβει να κοινοποιήσει το υπουργείο.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς, αν και όπως είπε ο υπουργός έθεσε ζήτημα να παραταθεί και εντός του 2026.

Οι αλυσίδες που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν τις νέες μειωμένες τιμές ανά προϊόν για 30 μέρες, όπως ορίζει εξάλλου η ισχύουσα νομοθεσία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία. Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Στη σημερινή σύσκεψη, που έγινε στον απόηχο των προστίμων που επιβλήθηκαν στις αλυσίδες Σκλαβενίτης και Lidl, συμμετείχε επίσης ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Από πλευράς Ένωσης σούπερ μάρκετ παρέστη ο Γενικός Διευθυντής κ. Απόστολος Πεταλάς μαζί με τη νομική ομάδα.

«Όλη η εφοδιαστική αλυσίδα θα συμμετέχει, υπάρχει σύμπνοια με τη Βιομηχανία» σημείωσε απ’ την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ κ. Απόστολος Πεταλάς. Εξήγησε δε πως η δυσκολία του εγχειρήματος είναι η θεσμικότητα. «Δεν μπορεί εταιρείες, προμηθευτές, λιανέμποροι να κάθονται και να μιλάνε για τιμές σε έναν χώρο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να κοιτάει απέξω. Άρα όλα πρέπει να γίνονται θεσμικά» εξήγησε.
