Ερχεται ο 1ος Διεθνής Μαραθώνιος Rollers Πάτρας!

Ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπέδιλων (ΠΟΤ) πραγματοποιεί τον 1ο Διεθνή Μαραθώνιο

Τροχοπέδιλων/Rollers στην Πάτρα την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση με την

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο μαραθώνιος έχει χαρακτήρα “συμμετοχής και προβολής του αθλήματος” και εντάσσεται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων CITY in ACTION 2022 που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης από τις 22 έως 25 Σεπτεμβρίου πνεύμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Στους αγώνες, που θα είναι διαφορετικοί ανά ηλιακές κατηγορίες, θα πάρουν μέρος αθλητές από

την Ελλάδα και το εξωτερικό και όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα επαγγελματικά ή

ερασιτεχνικά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη και εγκριθεί η

συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των

αγώνων στην σελίδα της διοργάνωσης καθώς και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την

εγγραφή τους έως τις 21/9/2022 στο : https://cityinaction.gr/patras-roller-marathon/

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΑΘΛΑ: Σε όλους τους αθλητές θα απονεμηθεί το ιστορικό μετάλλιο συμμετοχής,

ενώ στους 3 πρώτους νικητές ανά ηλικιακό γκρούπ θα απονεμηθούν μετάλλιο, δίπλωμα και

χρηματικά έπαθλα από τους χορηγούς του μαραθώνιου.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: Όλοι οι αθλητές – αθλήτριες συνεισφέρουν για τη

συμμετοχή τους στον αγώνα παράβολο αξίας 15€ (για 6 – 18 ετών) και 20€ (για 18+) μέσω

τραπεζικής κατάθεσης με την ηλεκτρονική εγγραφή τους ενώ υπάρχει και η δυνατότητα

πληρωμής του παραβάλλου την ίδια ημέρα στην γραμματεία του αγώνα, στα 30€.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η διαδρομή θα είναι στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου, στο ύψος της

Κορίνθου και στο διάστημα από την οδό Γούναρη έως την οδό Κολοκοτρώνη, περιφραγμένη µε

προστατευτικά κάγκελα. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ελεύθερα τους

αγώνες σε όλο τους το μήκος.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πίστα Εκπαίδευσης Rollers και Disco Rollers Party

Συμπληρωματικά του μαραθώνιου ο Π.Ο.Τ διοργανώνει παράλληλες δράσεις για το κοινό και

δραστηριότητες για μικρά παιδιά, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το τετραήμερο από τις 22 έως

25 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Γεωργίου.

Ειδικότερα προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να δοκιμάσουν την Πίστα Εκπαίδευσης Rollers

με δωρεάν μαθήματα από το σωματείο, αλλά και τους λάτρεις του rolling να διασκεδάσουν στο

υπαίθριο Disco Rollers Party που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το βράδυ στην Πλατεία

Γεωργίου.

Προσκαλεί επίσης όλους τους Rollers να συγκεντρωθούν και να ακολουθήσουν τον Ανοικτό

Ποδηλατικό Γύρο Πάτρας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το απόγευμα και θα τερματίσει

στο Νότιο Πάρκο με φινάλε την μεγάλη δωρεάν συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Οι

συμμετέχοντες του γύρου θα έχουν pass για το vip διάζωμα.

Ο 1ος Διεθνής Μαραθώνιος Rollers Πάτρας εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων City In

Action 2022 που διοργανώνονται στο πνεύμα της Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας και το

οποίο περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δράσεων με την συμμετοχή πολλών δυνάμεων της πόλης

και με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση των περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων

μετακίνησης.

Μέσα από την πολύεπίπεδη θεματική αυτή διοργάνωση, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να

απολαύσει εντυπωσιακές επιδείξεις και αγώνες, να ενημερωθεί, να ψυχαγωγηθεί και να

συμμετέχει σε πολλές από τις δράσεις.

Η διοργάνωση City In Action 2022 πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας, του Ποδηλατικού Ομίλου Πάτρας, του Πατραϊκού Ομίλου Τροχοπέδιλων

Πάτρας, του Fifty – Fifty board shop, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΑ https://cityinaction.gr/patras-roller-marathon/

Πληροφορίες για τον μαραθώνιο: 6906701293, [email protected] ,

ΔΡΑΣΕΙΣ City In Action: www.cityinaction.gr , [email protected]

City in Action | Patras

PROGRAM 22-25.09.2022

*To αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

**Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ πρωί και απόγευμα

Σε όλη τη διάρκεια του 4ημέρου στην πλατεία Γεωργίου θα πραγματοποιούνται:

sportive δράσεις με skates, rollers και ποδήλατα

πίστες εκπαίδευσης, προπόνησης και δεξιοτεχνίας

skatepark

επιδείξεις trial bikes

δραστηριότητες για παιδιά

live & dj events

Έκθεση Action Sports & Ecomobilty

εκπαιδευτικές δράσεις και ενημερωτικά περίπτερα φορέων

σεμινάρια για την οδηγική ασφάλεια,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

22 – 23 /09/2022 το πρωί

Πίστα δεξιοτεχνίας 17 στόχων, με την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών

Πίστα Εκπαίδευσης Rollers

Πίστα Skateboard

Ενημέρωση για την οδηγική ασφάλεια

ΜΑΙΝ EVENTS

Παρασκευή 23.09 21.30 ‘80s Disco Rollers Party

.

Σάββατο 24.09 18.00 -20.30 1 ος Open Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας για όλους

21.00 Δωρεάν Συναυλία Live με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

στο Νότιο Πάρκο

Κυριακή 24.09 10.00 -14.00 1 ος Διεθνής Μαραθώνιος Rollers

17.30 -22.30 Patras Skateboard Contest 2022 & Djs set