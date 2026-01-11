Έρχεται ψυχρή εισβολή: Χιόνια και ολικός παγετός σε όλη τη χώρα

Μετά το απόγευμα της Κυριακής, ο καιρός παρουσιάζει σημαντική μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας και εκτεταμένες χιονοπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν και πεδινές περιοχές της χώρας. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο. «Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια Ελλάδα την Κυριακή και σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη», ανέφερε ο κ. Λαγουβάρδος στο Orange Press Agency.

Πού θα χιονίσει πρώτα

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική, στην Ξάνθη, τη Θάσο και την Καβάλα, όπου οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Στη συνέχεια, το κύμα ψύχους θα κινηθεί νοτιότερα, καλύπτοντας Σποράδες, κεντρική και νότια Εύβοια, ημιορεινά των Κυκλάδων και από τη Δευτέρα την Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Στην Αττική και τη Βοιωτία αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου, χωρίς όμως προβλήματα χιονόστρωσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κεντρική Εύβοια, όπου το χιόνι μπορεί να φτάσει σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ακόμα και σε πεδινές περιοχές.

Παγετός και θυελλώδεις άνεμοι

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση σε όλη τη χώρα, με ολικό παγετό στη Δυτική Μακεδονία και ισχυρό παγετό τις πρωινές ώρες της Τρίτης και της Τετάρτης. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους, κυρίως έως τις βραδινές ώρες της Δευτέρας.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ και προληπτικά μέτρα

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις σε ορεινές, ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία.

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας, ενώ στα βόρεια θα σταματήσουν πριν το μεσημέρι της Δευτέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός των ορεινών της Κρήτης, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν το απόγευμα της Δευτέρας. Στα ορεινά της Κρήτης οι χιονοπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι το πρωί της Τρίτης.

Πρώτα χιόνια και κλειστά σχολεία

Από το πρωί της Κυριακής, εικόνες από χιονισμένα τοπία στην Ήπειρο, την Καστοριά, τα Γρεβενά και τη Φλώρινα κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν επίσης στα ορεινά της Χαλκιδικής. Πολλά σχολεία στη δυτική Μακεδονία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, λόγω της κακοκαιρίας.

Από την Τετάρτη, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν σταδιακά να ανεβαίνουν, επαναφέροντας τον καιρό σε κανονικά επίπεδα έως το τέλος της εβδομάδας.

