Έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας με κεντρικό μήνυμα: «Συμμετοχή, Αλληλεγγύη, Ενότητα»

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, που φέτος επεκτείνεται δυναμικά και γεωγραφικά, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες να συμμετάσχουν και να αναδείξουν τις δομές, τις ανάγκες και τις καλές πρακτικές κοινωνικής φροντίδας. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί 20-24 Οκτωβρίου 2025 με σταθμούς: Αγρίνιο, Ζάκυνθος, Πύργος, Αργοστόλι και Πάτρα.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διασύνδεση των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και φοιτητές, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, την ισότητα και τη συμπερίληψη από νεαρή ηλικία. Μέσα από βιωματικές δράσεις, διαδραστικά εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, η νέα γενιά θα έρθει σε άμεση επαφή με τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής.

Πρόγραμμα Δράσεων ανά Πόλη

Αγρίνιο – Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Γ. Σεφέρη 2, Κτίριο Β’) θα στηθούν ενημερωτικά περίπτερα και εκθέσεις των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «Καν’ το Σωστά» από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν Κλινικές Εξετάσεις Μαστού από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ημερίδα για την Παιδεία και την Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία, θεατρικό δρώμενο «Η Άλλη εγώ» της Εύης Βέρρη από τη θεατρική ομάδα “INNAMORATI” του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», μουσικοχορευτικό δρώμενο «Μελωδίες και βήματα» από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «ΑΛΚΥΟΝΗ» και χορωδία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως για Νέους με Νοητική Υστέρηση & Συνοδές Αναπηρίες Νομού Αιτωλοακαρνανίας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ».

Ζάκυνθος – Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου θα παρουσιαστούν δράσεις ενημέρωσης και βιωματικές εμπειρίες για μαθητές Δημοτικού και Λυκείου: το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ενημερωτική ομιλία του Κέντρου Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών, βιωματικές δράσεις για την οπτική αναπηρία από το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, καθώς και παρουσίαση δράσεων ευαισθητοποίησης για την αναπηρία από τον Παραολυμπιονίκη Πολυχρόνη Χρονόπουλο και τον Πρόεδρο της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ν., Αντώνη Χαροκόπο.

Πύργος – Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή θα λειτουργήσουν ενημερωτικά περίπτερα και εκθέσεις. Θα πραγματοποιηθούν Κλινικές Εξετάσεις Μαστού από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδας, ημερίδα με θέμα «Εργασία και Απασχόληση για τα Άτομα με Αναπηρία», παρουσίαση σύντομης εκδοχής του έργου «Τα πορφυρά πανιά» (βασισμένο στη νουβέλα του Αλεξάντρ Γκριν) από τη θεατρική ομάδα της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», παραδοσιακοί χοροί από την ομάδα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως για Νέους με Νοητική Υστέρηση & Συνοδές Αναπηρίες Νομού Αιτωλοακαρνανίας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ενώ θα πραγματοποιηθεί και συναυλία από το μουσικό σύνολο “Tanque Ritmo Band”.

Αργοστόλι – Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών για την αναπηρία από τον Παραολυμπιονίκη Πολυχρόνη Χρονόπουλο, με τίτλο: «Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία». Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί ζωντανό διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων με μαθητές Λυκείων και ωφελούμενους του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. και της Σ.Υ.Δ. της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» αλλά και δράσεις από μαθητές για την άρση των στερεότυπων σχετικά με την αναπηρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ενημερωτική ομιλία σε μαθητές Λυκείου και δειγματοληψία σε ενήλικες από το Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και μετρήσεις σακχάρου αίματος από το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Δ.Η.Φ. Α.με.Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ» (στην είσοδο του θεάτρου), επίδειξη ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης) σε μαθητές από το Νοσηλευτικό Τμήμα της Σ.Α.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κεφαλληνίας αλλά και ημερίδα με τίτλο «Άρση στερεότυπων και αντιλήψεων για την αναπηρία». Το Φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από μουσικό συγκρότημα Λυκείου, και από την «ΙΟΝΙΟ ΠΝΟΗ» υπό τη Διεύθυνση του χοροδιδάσκαλου, Δημήτρη Μαντζουράτου.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στην Πάτρα, με δράσεις στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα». Θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία από το Κέντρο Αίματος Π.Γ.Ν.Π. «Παναγιά η Βοήθεια» και τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας, ενημερωτικά περίπτερα, παρουσίαση του προγράμματος «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» από τον Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνας», βιωματικές δράσεις για την οπτική αναπηρία από το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, επίδειξη αθλημάτων από το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» αλλά και ημερίδα με θέμα: «Υγεία και Αποκατάσταση για τα Άτομα με Αναπηρία». Θα ακολουθήσουν, θεατρικά δρώμενα από τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και χορευτικά από τους ωφελούμενους του Ε.ΚΑ.ΜΕ./Α.με.Α. Αιγίου, την Ένωση Κυπρίων Ν. Αχαΐας και το τμήμα χορού της Παλαιστινιακής Παροικίας. Το Φεστιβάλ θα κλείσει με συναυλία της Ηρώς, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με φιλική συμμετοχή του Παναγιώτη Μαρκοστάμου.

Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. εκφράζει θερμές ευχαριστίες για τη συνδιοργάνωση και τη συμβολή τους, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στον Δήμο Πατρέων και τον Πολιτιστικό του Οργανισμό, στον Δήμο Πύργου, στον Δήμο Αγρινίου, στον Δήμο Ζακύνθου και στον Δήμο Αργοστολίου. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο Επιμελητήριο Αχαΐας και στο Επιμελητήριο Ηλείας για την ουσιαστική τους στήριξη αλλά και σε όλους τους φορείς και τις δομές που συμβάλουν στην οργάνωση και την υλοποίηση των δράσεων και των εκδηλώσεων.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ενώ υλοποιείται με την πολύτιμη συνεργασία κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων.

Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας συνεχίζει την παράδοση ενότητας, συμμετοχής και αλληλεγγύης, φέρνοντας τις κοινωνικές δράσεις και τις καλές πρακτικές φροντίδας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Νότια Ιόνια Νησιά.

