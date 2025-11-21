Έρχεται το χρήμα από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 28 Νοεμβρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους

21 Νοέ. 2025 22:45
Pelop News

Από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,

– στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,

– στις 24 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών,

– στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών,

– στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και

– από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

