Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο Champions League

14 Οκτ. 2025 10:45
Είναι σαφές ότι η διοργάνωση του Champions League δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσσει, κάνοντας συνεχώς αλλαγές.

Η τελευταία μεγάλη είναι το format που υιοθετήθηκε το 2024 και θα πάει τουλάχιστον μέχρι το 2027, χρονιά στην οποία θα γίνει και κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη βρετανική ιστοσελίδα “Athletic”, η UEFA αποφάσισε σε πλήρη συνεννόηση με τις ομάδες η σεζόν να αρχίζει με αγώνα στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, το εναρκτήριο ματς της League Phase θα γίνεται την Τρίτη, η πρώτη εβδομάδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι η αποκλειστική του Champions League, στο γήπεδο της κατόχου του τροπαίου και ακολούθως την Τετάρτη και την Πέμπτη θα διεξάγονται οι υπόλοιποι 17 αγώνες.

Μέχρι τώρα τα 18 παιχνίδια χωρίζονταν από έξι σε κάθε ημέρα (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη).

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη αλλαγή που σκέφτονται οι επικεφαλής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς με βάση ξένα δημοσιεύματα υπάρχουν γνώμες μέσα στην ομοσπονδία που θέλουν να γίνει τελετή έναρξης στο εναρκτήριο ματς στα πρότυπα του Super Bowl.

Ένα event δηλαδή που θα προσελκύσει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια και την προβολή των διαφημίσεων, αλλά και το προϊόν να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
