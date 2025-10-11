Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ – Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής στο ράφι

Αλλαγές αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα στα σούπερ μάρκετ, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στη δημοσιοποίηση της λίστας με 1.000 κωδικούς προϊόντων που θα πωλούνται φθηνότερα. Παράλληλα, θεσπίζεται νέα σήμανση στα ράφια, όπου εκτός από την τελική τιμή, θα αναγράφεται και η αρχική τιμή παραγωγής.

11 Οκτ. 2025 16:48
Pelop News

Σύντομα αναμένονται αλλαγές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα με τους 1.000 κωδικούς προϊόντων στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών. Παράλληλα, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στα βασικά προϊόντα θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής.

Η λίστα με τους κωδικούς των προϊόντων θα δημοσιοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά τη συνάντηση που είχε ο κ. Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προώθηση της πρωτοβουλίας για τη μείωση τιμών, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕΛ).

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε: «Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «θετική και αναγκαία», καλώντας τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος, ώστε:

  • να ενταχθούν περισσότεροι κωδικοί στη λίστα,
  • να επεκταθεί το χρονικό διάστημα των μειώσεων,
  • και να αυξηθεί το ποσοστό των εκπτώσεων.

«Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Νέα σήμανση στα ράφια: “Το χωράφι έρχεται στο ράφι”

Υπενθυμίζεται πως, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ώστε —όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός— «το χωράφι να έρχεται στο ράφι».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης ότι σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων, με υπουργική απόφαση θα αναγράφεται κάτω από την τιμή πώλησης η αρχική τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής. «Ο πολίτης πρέπει να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», τόνισε.

Τέλος, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τις παρεμβάσεις αυτές, επισημαίνοντας πως οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και η επιβολή προστίμων θα συνεχιστούν κανονικά στο μεταβατικό διάστημα.
