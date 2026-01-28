Έρχονται μέτρα ελάφρυνσης 1,5 δις για επιχειρήσεις

Την επιβεβαίωση των προβλέψεων για νέο δημοσιονομικό χώρο ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος θα μπορεί να διατεθεί για νέες ελαφρύνσεις, περιμένει το οικονομικό επιτελείο, πριν γίνουν τα σενάρια και για τα νέα μέτρα αλλά και για τον χρόνο ανακοίνωσης και εφαρμογής στη ΔΕΘ του προεκλογικού 2026.

Οι ανεπίσημες προβλέψεις του ΥΠΕΘΟ θέλουν το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου χρόνου να ξεπερνάει για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο το 4% του ΑΕΠ, δηλαδή τα 10 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, για το 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου έχουν βεβαιωθεί επιπλέον έσοδα από φοροδιαφυγή ύψους 683 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε ολοκληρώνεται το δημοσιονομικό έτος, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 800 – 900 εκατ. ευρώ.

Το κέρδος από αυτή την εξέλιξη είναι ότι τα επιπλέον έσοδα από τη φοροδιαφυγή λειτουργούν μειωτικά για τις οροφές αύξησης των πρωτογενών δαπανών, όπως συνέβη και το 2024. Τότε είχε συμφωνηθεί με την Κομισιόν να έχουμε αύξηση δαπανών κατά 2,6%. Ωστόσο τα πρόσθετα έσοδα ύψους 2 δισ. από τη μείωση της φοροδιαφυγής μείωσαν αντί να αυξήσουν τις δαπάνες της προηγούμενης χρονιάς κατά 0,2%. Ανάλογη μείωση θα έχουν και τα έσοδα από φοροδιαφυγή που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρος της τάξης των 900 – 1.000 εκατ. ευρώ.

Νέος δημοσιονομικός χώρος

Μέχρι το τέλος Απριλίου είναι πιθανό, λόγω υψηλότερου πρωτογενούς πλεονάσματος, να δημιουργηθεί νέος δημοσιονομικός χώρος ύψους 1,8 – 2 δισ. ευρώ. Τούτο, με δεδομένο ότι εκτός από τα επιπλέον έσοδα από τη φοροδιαφυγή θα έχουμε και την υπέρβαση των τακτικών εσόδων. Ωστόσο, για νέα μέτρα θα μπορούν να διατεθούν περίπου 1 δισ. ευρώ λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης είναι από έσοδα που προέρχονται από τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Πληροφορίες θέλουν ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος να προέρχεται από συγκράτηση δαπανών. Αυτή η συγκράτηση δεν θα προκύψει από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι θα έχουν καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα. Αυτή η συγκράτηση των δαπανών θα αυξήσει έμμεσα και τον δημοσιονομικό χώρο κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, βάση για το τι και πότε θα υλοποιηθεί θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις, αφού σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας και θα έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Επιπλέον, ρόλο στον χρόνο ανακοίνωσης των νέων ελαφρύνσεων θα παίξει και το είδος των μέτρων που θα ανακοινωθούν και η προετοιμασία που θα πρέπει να προηγηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες στη φετινή ΔΕΘ το κύριο θέμα θα είναι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Χωρίς όμως να λείπουν και εισοδηματικές ενισχύσεις που έμειναν εκτός της φετινής ΔΕΘ λόγω έλλειψης δημοσιονομικού χώρου.

Μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις

Η ατζέντα των πιθανών μέτρων φαίνεται ότι θα περιλαμβάνει νέες παρεμβάσεις για το μέρος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται:

Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Σήμερα το τέλος επιβάλλεται ετησίως σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοφορίας και λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία σήμερα φτάνει στο 80% του φόρου του επόμενου έτους, ακόμη κι αν τα μελλοντικά τους κέρδη δεν είναι εξασφαλισμένα. Το μέτρο στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Αύξηση του ακατάσχετου περιθωρίου του επαγγελματικού λογαριασμού. Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς διασφαλίζει ότι μέρος των εσόδων τους παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών, ακόμη και σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Νέο, αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των νομικών προσώπων σε επίπεδο ομίλου εταιρειών. Η χώρα μας, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν διαθέτει ακόμη καθεστώς ενδοομιλικής φορολόγησης, εφαρμόζοντας εδώ και χρόνια κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών βασισμένους στις κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης.

Εισοδηματικές ενισχύσεις

Στα υπό εξέταση μέτρα βρίσκονται και εισοδηματικές ενισχύσεις, όπως:

Αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο για συνταξιούχους πάνω από 65 ετών με εισοδηματικά κριτήρια, με πιθανό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των δικαιούχων. Με την υφιστάμενη μορφή του το επίδομα εξαιρεί περίπου 1.000.000 συνταξιούχους, γεγονός που έχει δημιουργήσει σωρεία αντιδράσεων στους απόμαχους της εργασίας οι οποίοι χάνουν το επίδομα. Πακέτο αλλαγών για να γίνει πιο δίκαιη η τεκμαρτή φορολόγηση των μη μισθωτών, η οποία θα διατηρηθεί και το 2026. Με το πακέτο της ΔΕΘ θεσμοθετείται η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους μη μισθωτούς σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι και 1.500 κατοίκους. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του κλάδου πιέζουν και για άλλες αλλαγές, μεταξύ των οποίων ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος μόνο στο άτομο που μπορεί να έχει παραπάνω από μία εταιρείες. Σήμερα το τεκμαρτό διαμορφώνεται αθροιστικά για καθεμία εταιρεία, έστω και αν έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Αυξήσεις των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, οι οποίες είχαν προαναγγελθεί από τον πρωθυπουργό για φέτος με το τέλος του ξεκαθαρίσματος των δικαιούχων. Το θέμα πήγε πίσω λόγω του κόστους της φορολογικής μεταρρύθμισης. Με δεδομένο ότι έχει εξαγγελθεί πολλές φορές, αναμένεται να ξανασυζητηθεί μόλις υπάρξουν απτά στοιχεία για το κλείσιμο του 2025.

Οι συζητήσεις για όλα αυτά θα ξεκινήσουν στο τέλος Φεβρουαρίου, όταν πλέον θα οριστικοποιηθούν τα δημοσιονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, οπότε το οικονομικό επιτελείο θα μπορεί να προσεγγίσει τις Βρυξέλλες, για να ξεκινήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

