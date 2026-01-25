Έρευνα: Ένα αβοκάντο την ημέρα μειώνει το επικίνδυνο κοιλιακό λίπος στις γυναίκες

Ένα αβοκάντο την ημέρα μπορεί να κάνει τη διαφορά στη σύσταση του σώματος των γυναικών, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Η μελέτη καταδεικνύει ότι η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο συνδέεται με μείωση του σπλαχνικού κοιλιακού λίπους, δηλαδή του πιο επικίνδυνου τύπου λίπους που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα.

Στη μελέτη συμμετείχαν 105 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι ακολούθησαν το ίδιο διατροφικό μοτίβο για δώδεκα εβδομάδες, με τη βασική διαφορά ότι η μία ομάδα κατανάλωνε καθημερινά ένα φρέσκο αβοκάντο ως μέρος του κύριου γεύματός της.

Εστίαση στην κατανομή του λίπους, όχι στο αδυνάτισμα

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, στόχος της μελέτης δεν ήταν η απώλεια βάρους, αλλά η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το αβοκάντο επηρεάζει την αποθήκευση και την κατανομή του λιπώδους ιστού. Στην κοιλιακή χώρα συσσωρεύονται δύο τύποι λίπους: το υποδόριο, που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και θεωρείται λιγότερο επικίνδυνο, και το σπλαχνικό, το οποίο περιβάλλει όργανα όπως το ήπαρ και το πάγκρεας και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στην αρχή και στο τέλος των 12 εβδομάδων, οι επιστήμονες μέτρησαν το κοιλιακό λίπος των συμμετεχόντων, καθώς και την ανοχή τους στη γλυκόζη, δείκτη που συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Οφέλη μόνο για τις γυναίκες

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν καθημερινά αβοκάντο παρουσίασαν μείωση του σπλαχνικού λίπους, καθώς και βελτίωση της αναλογίας σπλαχνικού προς υποδόριο λίπος. Αντίθετα, στους άνδρες δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχα οφέλη, ενώ δεν καταγράφηκαν αλλαγές στην ανθεκτικότητα στη γλυκόζη ούτε στο ανδρικό ούτε στο γυναικείο δείγμα.

Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Nutrition και η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Naiman Khan, καθηγητή Κινησιολογίας και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις.

Νέα ερευνητικά ερωτήματα

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη προκειμένου να διευκρινιστεί γιατί τα οφέλη της κατανάλωσης αβοκάντο εμφανίζονται μόνο στις γυναίκες, καθώς και ποιοι βιολογικοί μηχανισμοί ευθύνονται για τη διαφοροποίηση αυτή. Παράλληλα, σκοπεύουν να διερευνήσουν περαιτέρω τον ρόλο του αβοκάντο στη ρύθμιση του λίπους και στη συνολική μεταβολική υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα ενισχύει τη θέση ότι η ποιότητα της διατροφής και όχι μόνο οι θερμίδες παίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταβολική υγεία και στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.

