Έρευνα για το Μεσολόγγι: Οι λόγοι που πλημμυρίζει είναι γνωστοί! ΦΩΤΟ

25 Οκτ. 2025 12:29
Pelop News

Το 2021, που δεν είναι και τόσο μακριά, μία άλλη μεγάλη πλημμύρα είχε αναγκάσει τα μέλη του Οργανισμού Messolonghi By Locals, να αναζητήσουν βαθύτερα τις αιτίες των συχνών πλημμυρικών φαινομένων στην πόλη του Μεσολογγίου.

«Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα» συγκλονίζει η γιαγιά του Παναγιωτάκη

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που είχε τονιστεί με μεγάλα γράμματα ήταν πως το Μεσολόγγι θα ξαναπλημμυρίσει.
«Δυστυχώς, επαληθευτήκαμε με τον χειρότερο τρόπο» αναφέρουν σε ανάρτησή τους τα μέλη του παραπέμποντας στην έρευνά που υλοποιήθηκε το 2021: https://messolonghibylocals.com/floodmessolonghi/

Στην ανάρτησή τους τονίζουν ακόμη: «Τότε διαπιστώσαμε και κάτι ακόμη. Οι αρμοδιότητες που μπορούν να δώσουν λύσεις είναι διάσπαρτες σε πολλές υπηρεσίες και φορείς, χωρίς συντονισμό, χωρίς κοινό σχέδιο. Αντί για συνεργασία, κυριαρχεί το γνωστό «μπαλάκι ευθυνών».
Ο ουσιαστικός διάλογος και οι μακροπρόθεσμες λύσεις δεν έγιναν προτεραιότητα. Τα δύσκολα ζητήματα απαιτούν χρόνο, συνέπεια, κοινό όραμα, πολιτική βούληση και πίεση από την κοινωνία. Κι επειδή δεν «φαίνονται» αύριο το πρωί, μένουν για αύριο… και για το επόμενο αύριο… μέχρι την επόμενη καταστροφή.

Όμως αυτός ο τόπος δεν αντέχει άλλες «επόμενες φορές». Δεν γίνεται προβλήματα δεκαετιών να τα κουβαλάμε και στα επόμενα 50 χρόνια.
Εμείς, οι πολίτες του σήμερα , πονάμε όταν βλέπουμε κόπους μιας ζωής, περιουσίες και προσπάθειες ετών να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες. Δεν θέλουμε άλλο να μετράμε ζημιές και πληγές. Θέλουμε λύσεις.

Γι’ αυτό, ως ενεργοί πολίτες του Μεσολογγίου, καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να εκπονήσουν ένα ενιαίο, δεσμευτικό, εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.
Μόλις υποχωρήσει το νερό, το πρόβλημα δεν τελειώνει. Μην αφήσουμε πάλι να ξεχαστεί, μέχρι την επόμενη «έκτακτη ανάγκη». Η πρόληψη πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, κάθε μέρα.
Το Μεσολόγγι, όπως και κάθε τόπος, αξίζει να είναι μία πόλη ανθεκτική, ασφαλή, ανθρώπινη. Αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν το απαιτήσουμε, αν επιμείνουμε και αν το διεκδικήσουμε συλλογικά».
