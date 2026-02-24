Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του

Οι βελγικές αρχές διερευνούν την υπόθεση εντοπισμού περίπου 200 φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας στο κελί του Μαρκ Ντιτρού, ενός από τους πλέον διαβόητους εγκληματίες της χώρας, που κρατείται σε φυλακή της επαρχίας Βαλλωνική Βραβάντη.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο αρμόδιος εισαγγελέας, μετά από σχετικό δημοσίευμα του φλαμανδικού εβδομαδιαίου περιοδικού Humo, το οποίο ανέφερε ότι οι εικόνες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια γενικής έρευνας στη φυλακή Νιβέλ το 2024. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, περίπου οι μισές φωτογραφίες φέρονται να απεικονίζουν γυμνά παιδιά.

Ο 69χρονος Ντιτρού βρίσκεται στη φυλακή από το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την απαγωγή, τον βιασμό και την αιχμαλωσία έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών. Τέσσερις από αυτές έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες που πέθαναν ενώ κρατούνταν αιχμάλωτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό, ο καταδικασμένος ισχυρίστηκε μέσω του δικηγόρου του ότι οι φωτογραφίες εισήχθησαν λαθραία στο κελί του από άλλους κρατούμενους χωρίς τη γνώση του. Ο συνήγορός του, Μπρουνό Νταγέζ, απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι προσπάθειες για ενδεχόμενη αποφυλάκιση του Ντιτρού είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, έπειτα από αρνητική ψυχιατρική αξιολόγηση το 2020, η οποία έκανε λόγο για υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

