Έρευνα: Οι single άνδρες έχουν καλύτερη μυρωδιά από τους παντρεμένους

Ορισμένα πορίσματα ερευνών μάς αφήνουν άφωνους, γιατί μας δίνουν πληροφορίες που ούτε καν είχαμε φανταστεί, όπως το γεγονός πως οι single άνδρες μυρίζουν καλύτερα από τους παντρεμένους και μάλιστα, οι γυναίκες μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά.

Αν είχατε πρόβλημα με τα ραντεβού, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι ελεύθεροι άνδρες βρωμάνε και οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να μυρίζουν παντρεμένους άνδρες μεταξύ των εργένηδων, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Frontiers in Psychology. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας απέδειξαν ότι οι ελεύθεροι άντρες μυρίζουν πιο έντονα από τους παντρεμένους άντρες.

«Αποτελεί πλεονέκτημα για τις γυναίκες να μπορούν να ανιχνεύουν τα χημειοσήματα που υποδηλώνουν δέσμευση και τελικά να αποφεύγουν να φλερτάρουν τους άντρες (ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά)» έγραψαν οι ερευνητές.

Οι φερομόνες – οι μυρωδιές που εκπέμπουμε λόγω των ορμονών μας – παίζουν μεγάλο, εξελικτικό ρόλο στην έλξη. Έτσι, οι ανύπαντρες κυρίες επέλεγαν να κάνουν «vab» αντί να περιχύνονται με άρωμα όταν έρχονταν στην πόλη, πεπεισμένες ότι το φυσικό άρωμα στον λαιμό τους θα τους βοηθούσε να βρουν σύντροφο.

Η μελέτη δεν είχε τεστ τεστοστερόνης για ανύπαντρους και δεσμευμένους άνδρες, αλλά άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μοναχικοί άντρες έχουν περισσότερη τεστοστερόνη.

Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν γιατί ακριβώς υπήρχε η διαφορά στις μυρωδιές, αλλά ο συγγραφέας της μελέτης Mehmet Mahmut είπε στο Newsweek ότι οι ορμόνες παίζουν ρόλο στη «συμπεριφορά αναζήτησης συντρόφου», μεταδίδει η New York Post.

Η δυσοσμία των singletons

Οι ερευνητές ζήτησαν από 82 ετεροφυλόφιλες γυναίκες να μυρίσουν τον ιδρώτα από μπλουζάκια 91 διαφορετικών ανδρών – 45 άντρες δεσμευμένοι και 46 singles. Έδωσαν στους συμμετέχοντες καθαρά, λευκά μπλουζάκια και τους ζήτησαν να το φορούν για 24 ώρες για μέγιστη εφίδρωση, καθώς απορροφάται «σημαντική ποσότητα ιδρώτα» σε αυτήν την περιοχή. Αφού μάζεψαν τα ρούχα, οι συμμετέχουσες γυναίκες τα μύρισαν και τους δόθηκαν φωτογραφίες των αντίστοιχων ανδρών.

Σύμφωνα με την βαθμολογία «οι ανύπαντροι άνδρες μύριζαν πιο έντονα από τους παντρεμένους» Επιπλέον, «διαπιστώσαμε ότι τα πρόσωπα των ανύπαντρων ανδρών βαθμολογήθηκαν πιο ανδρικά από τα πρόσωπα των δεσμευμένων».

«Γνωρίζουμε από προηγούμενες έρευνες ότι η υψηλότερη τεστοστερόνη συνδέεται με πιο έντονη οσμή του σώματος». «Οι δυνητικά άγαμοι άνδρες έχουν υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης» καταλήγει η επιστημονική έρευνα.

