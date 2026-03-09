Έρευνα στο Βέλγιο μετά από έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη

Ζημιές υπέστη συναγωγή στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής αστυνομίας, η οποία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές στο κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας), μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη. Από την έκρηξη έσπασαν τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της αστυνομίας της πόλης.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης.

Η συγκεκριμένη συναγωγή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί παράλληλα και ως μουσείο, στο οποίο φιλοξενούνται αντικείμενα και εκθέματα που σχετίζονται με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης.

🚨 BREAKING: 🇧🇪 BELGIAN POLICE: EXPLOSION IN FRONT OF A JEWISH SYNAGOGUE IN THE CITY OF LIÈGE WITHOUT ANY INJURIES pic.twitter.com/QwIR1at8iU — Breaking news 24/7 (@Breaking7Newss) March 9, 2026

