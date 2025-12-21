Eρευνάται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, που απάντησε με οργή στις κατηγορίες!

Προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνο Ανεστίδη, στο πλαίσιο ελέγχων που αφορούν φερόμενες παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Η έρευνα εντάσσεται πλαίσιο ελέγχων για υπόθεση φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρει η “Ομάδα Αλήθειας” της ΝΔ σε ανάρτησή της στα social media.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων φέρεται, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ellada24, η οποία ανήκει στους δημιουργούς της Ομάδας Αλήθειας, “να έλαβε για 16 αγροτεμάχια -για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του- παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ».

Η εν λόγω υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια μετά από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης. Από την διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τα έτη 2019-2024. Στη διάρκεια του ελέγχου εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, ώστε να χορηγηθεί η επιδότηση.

Εκεί διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Ακολούθως, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αγροτεμάχια που δηλώνει συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765.04 ευρώ.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε περισσότερα από 210.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια.

Τι απαντά ο Ανεστίδης

Σε οργισμένη αντεπίθεση πέρασε την Κυριακή ο Κώστας Ανεστίδης, ο επικεφαλής του εμβληματικού μπλόκου των Μαλγάρων και ηγετικό στέλεχος της Πανελλήνιας Επιτροπής, απαντώντας στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων.

Μάλιστα, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής κάνει λόγο για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια εξόντωσης του αγροτικού κινήματος μέσω του προσώπου του, διαμηνύοντας πως οι κατηγορίες θα καταρρεύσουν. Ο «στρατηγός» των Μαλγάρων, εμφανώς φορτισμένος, σύμφωνα με το thesspost.gr, επέλεξε να απαντήσει στις αιτιάσεις με μια δήλωση που ήδη προκαλεί αίσθηση στους αγροτικούς κύκλους.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ανεστίδης δήλωσε: «Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό».

Ακόμα, σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπλοκή του ονόματός του σε υποθέσεις οικονομικών ατασθαλιών δεν είναι τίποτα άλλο από ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που στόχο έχει να κάμψει το ηθικό των διαδηλωτών και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

