Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό λιμενικών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πλοίων και σκαφών.

Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα - 26 εκατ. ευρώ το κόστος
22 Δεκ. 2025 16:32
Pelop News

Σε τροχιά υλοποίησης τίθενται δύο έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών στη Σούδα Χανίων και στη Λευκάδα, τα οποία εντάχθηκαν στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 26 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό λιμενικών εγκαταστάσεων, με έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πλοίων και σκαφών.

Λιμάνι Σούδας Χανίων
Τα «Έργα επέκτασης, βελτίωσης και λειτουργίας Λιμένα Σούδας Χανίων», προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορούν παρεμβάσεις που ενισχύουν τη δυναμικότητα και τη λειτουργία του λιμένα, ο οποίος αποτελεί βασική πύλη μεταφορών, ακτοπλοΐας και θαλάσσιου τουρισμού για την Κρήτη.

Ο λιμένας καταλαμβάνει σήμερα έκταση 161,4 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προβλήτα «ΑΔΡΙΑ» στο ανατολικό άκρο του. Το έργο προβλέπει νέες λιμενικές υποδομές σε έκταση 81,8 στρεμμάτων και εργασίες βυθοκόρησης σε έκταση 484 στρεμμάτων. Με την ολοκλήρωσή του, η συνολική έκταση των λιμενικών έργων της Σούδας θα φτάσει περίπου τα 727,2 στρέμματα.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επέκταση του προβλήτα «ΑΔΡΙΑΣ», έργα στη χερσαία ζώνη και εργασίες που βελτιώνουν τα βάθη του λιμένα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια τα πλοία.

Λιμάνια Λευκάδας
Το δεύτερο έργο αφορά τον φωτισμό και την κατασκευή δικτύων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για σκάφη σε λιμένες αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με προϋπολογισμό 957.131,02 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στους λιμένες Σύβοτων, Σπηλίων και Βαθέος και περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του φωτισμού, καθώς και τη δημιουργία υποδομών παροχής νερού και ρεύματος προς τα σκάφη μέσω ειδικών pillars, βελτιώνοντας την καθημερινή λειτουργία των λιμένων.

«Στόχος τα λιμάνια να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και να λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης»
«Σήμερα εντάχθηκαν δύο σημαντικά έργα λιμενικών υποδομών σε Σούδα και Λευκάδα, συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν έμπρακτα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των λιμανιών μας και βελτιώνουν τις υποδομές που στηρίζουν την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό με στόχο τα λιμάνια να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και να λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης για κάθε περιοχή», τόνισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ