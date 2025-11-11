Έργα που αλλάζουν την περιοχή των Καλαβρύτων, επισκέφτηκε ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Στην περιοχή των Καλαβρύτων βρέθηκε σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, επισκεπτόμενος έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα οποία έχουν πολλαπλό θετικό αντίκτυπο στην περιοχή, κάτι που επεσήμανε κατά τη συνάντησή τους και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Αρχικά, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, όπου τον υποδέχθηκε ο Ηγούμενος, Γέροντας Ευσέβιος, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να ενισχύει με κάθε τρόπο τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, ενώ μεταξύ άλλων συζήτησαν και για το πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο της Μεσολογγίου, όπως και πως θα μπορούσε να συμμετέχει η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.

Από την πλευρά του, ο Ηγούμενος ευχαρίστησε την Περιφέρεια και προσωπικά για τον Περιφερειάρχη για τα έργα που έγιναν στην περιοχή και διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση στη Μονή. Ειδικότερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου, από την διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Αίγιο –Φτέρη –Καλάβρυτα προς Αγ. Λαύρα και την 8η Επαρχιακή Οδό προς Πριόλιθο, μέχρι και την Πόλη των Καλαβρύτων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας ολοκλήρωσε τις απαραίτητες παρεμβάσεις ύψους 1,2 εκατ ευρώ, στο πλαίσιο του έργου “Αναβάθμιση και Βελτίωση Οδών Πρόσβασης στην Ι.Μ Αγίας Λαύρας”, ενώ συνέβαλε και στη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου στην είσοδο της Ι.Μ. Αγ. Λαύρας.

Ο Περιφερειάρχης στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες και τον ανάδοχο του έργου για την πορεία του τρίτου υποέργου “εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων” που συνιστά μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση στην αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων. Με συνολικό προϋπολογισμό 705.217,29 ευρώ, το έργο υλοποιείται με σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας, σεβόμενο πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σύστημα βιολογικής επεξεργασίας ικανό να καλύψει τις υπάρχουσες αλλά και τις δυνητικές ανάγκες χιονοδρόμων, επισκεπτών και εργαζομένων, ενώ με την ολοκλήρωσή του συνόλου του έργου θα υπάρξει σημαντική βελτίωση σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν την επιχείρηση (εξοικονόμηση ενέργειας, λιγότερες εκπομπές στην ατμόσφαιρα), ενώ ως άμεσο αποτέλεσμα θα υπάρξει αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων.

Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 και θα αποτελεί ένα ακόμη μέρος του μεγάλου έργου «Αναβάθμιση, Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων» το οποίο στο σύνολό του χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω του σύγχρονου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων στο Χιονοδρομικό Κέντρο, επιτυγχάνεται σημαντική προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και τους υδάτινους πόρους της περιοχής, πράγμα που διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με διέλευση από το νέο και βελτιωμένο δρόμο που συνδέει πια την παραλιακή Αιγιάλεια με τη Ζαρούχλα, όπου έγιναν εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης που διευκολύνουν τη διέλευση των κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή.

Εκτελέστηκαν εργασίες στο πλαίσιο του συνολικού έργου “συντηρήσειςεπαρχιακών οδών δήμου Αιγιάλειας», που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και είναι προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ. Για τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης συζήτησε με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ζαρούχλας Αριάδνη Χατζή και Περιστέρας Γιάννη Κουτρούλη.

Η βελτίωση της οδικής πρόσβασης στους πόλους υψηλής επισκεψιμότητας όπως για παράδειγμα η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, ή το εξαιρετικό φυσικό τοπίο που συνδυάζει η λίμνη Τσιβλού, αντίστοιχα, καθιστά τις περιοχές πιο προσβάσιμες και ελκυστικές για επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, η αναβάθμιση των υποδομών βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων, παρέχοντας ασφαλέστερους και πιο σύγχρονους δρόμους που ενισχύουν την ποιότητα ζωής.

Κατά την επίσκεψή του ο Περιφερειάρχης συνοδευόταν από τον Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών Βασίλη Γιαννόπουλο, τον Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη Γιάννη Μάκκα, τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Παναγιώτης Φλωράτος, τον ειδικό συνεργάτη ΠΔΕ Χρήστο Μητρογιώργο και υπηρεσιακά στελέχη.

