Εργασιακό Νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ, αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως σχολιάζοντας, την προαναγγελία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιήσει με την παρουσία του την ψήφιση του νομοσχεδίου, τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί επειδή η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα και στα 97 άρθρα και δεν θέλει να αναδειχθεί η πρωτοφανής αντίφασή του, από τη μια να κατακεραυνώνει το νομοσχέδιο και από την άλλη να ψηφίζει μαζικά τις ρυθμίσεις που είναι ενισχυτικές για τους εργαζόμενους».

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε πάνελ έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς»

Ακόμη η κ. Κεραμέως, χαρακτήρισε «αξιοπερίεργο» ότι «ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει συμμετάσχει σε 40 ώρες συνεδριάσεων, σε 6 συνεδριάσεις επί 10 ημέρες στην Βουλή και τώρα ξαφνικά στο τέλος λένε πως θα αποχωρήσουν» το κάνουν όμως είπε «γιατί η κοινοβουλευτική συζήτηση φτάνει στο τέλος της και η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να αναδειχθεί ακριβώς πόσες πολλές είναι οι διατάξεις εκείνες που ενισχύουν τους εργαζομένους και θα συρθεί να τις ψηφίσει». Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε η υπουργός, δεν θέλει « να μην φανεί η πρωτοφανής του αντίφαση» αλλά πρόσθεσε « το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένα: για μια ακόμα φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες αυτές τις διατάξεις που χορηγούν πολύ σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους! Και για αυτό οι πολίτες σας κρίνουν!»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης από την δική του πλευρά απάντησε ότι « εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Που είναι το δίλημμα για το εάν θα ψηφίζαμε ή όχι, αυτό υπάρχει μόνο στο δικό σας φανταστικό πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, δεν το δέχεστε , δεν νομιμοποιούμε το έγκλημα».

