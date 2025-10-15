Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε πάνελ έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς»

O βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μιλώντας σε εκπομπή του Mega News σε συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, σχολίασε ότι και στη δική του εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχουν εργατικά χέρια γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες σημειώνοντας πως «δεν μπορεί ο άλλος μέσα σε ένα θερμοκήπιο να δουλέψει 12-13 ώρες».

Στην συνέχεια ωστόσο προχώρησε σε μία… φυλετικού τύπου ανάλυση λέγοντας δυσκολεύονται περισσότερο «οι βορειότεροι και οι λευκότεροι.

Τώρα, οι τριτοκοσμικοί που είναι από τις χώρες που είναι ψημένοι θα έλεγα στον ήλιο αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χώσεις έναν άνθρωπο μέσα σε ένα θερμοκήπιο με 40 και 50 βαθμούς Κελσίου να δουλεύει 12 και 15 ώρες».

Αμέσως από το πάνελ σημειώθηκαν αντιδράσεις με ορισμένους να λένε πως «κανείς άνθρωπος δεν είναι τριτοκοσμικός».

Σε μία προσπάθεια να εξηγήσει την τοποθέτησή του ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως «γινόταν αυτό και γυρνάμε πάλι πίσω. Κάποτε πηγαίναμε και με τα γαϊδούρια».

