Καραμανλής: Αιχμές προς την κυβέρνηση και προειδοποίηση για πολιτική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική

Αιχμές για τη λειτουργία των θεσμών, του κράτους δικαίου και της Δικαιοσύνης στη χώρα από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή στην ομιλία του σε εκδήλωση για την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, στην Παλαιά Βουλή.

Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή, έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην προέδρου της Βουλής, ενώ ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, καθώς και άλλα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα.

«Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας για… «κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος».

«Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας» πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

Κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» για πολιτική κρίση…

Ο πρώην Πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πολιτική κρίση αν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, με ενδεχόμενη συνέπεια ακόμη και μια εθνική κρίση.

«Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός.

Αιχμές για τον τρόπο του «πολιτεύεσθαι».

Ο κ. Καραμανλής εξήρε τον τρόπο που πολιτεύτηκε η κ. Άννας Ψαρούδα –Μπενάκη, αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσους επιλέγουν να πολιτεύονται με άλλα κριτήρια, πέραν της προσφοράς στον τόπο και τους πολίτες, κάτι που έχει ως συνέπεια, τόνισε, την απαξίωση των πολιτικών και τη μείωση του κύρους της πολιτικής.

«Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που του σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους. Ίσως πάνω απ΄όλα το ενάρετο παράδειγμά τους. Σ’ αυτούς ανήκει και η Άννα. Αυτούς που πέρα από τις πραγματικές τους προσπάθειες και υπηρεσίες, η μεγαλύτερη συνεισφορά τους είναι το φωτεινό παράδειγμα. Το ότι με τον χαρακτήρα και την στάση τους διαψεύδουν την διογκούμενη αντίληψη απαξίωσης των πολιτικών και αποκαθιστούν την χαμένη λάμψη και το κύρος της πολιτικής. δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

«Πέτυχε το απόλυτο»

Ο πρώην Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η πρώην Πρόεδρος της Βουλής ««πέτυχε το απόλυτο», όπως ήταν επιθυμία της, την οποία είχε εκφράσει σε συνέντευξη της, το 2007. Τότε, όπως σημείωσε ο ίδιος, έλεγε: «Αυτό που έχει σημασία είναι όταν φτάσει η ώρα της αποχώρησης να νιώθει κανείς ότι ήταν πάνω απ΄ όλα έντιμος απέναντι στον εαυτό του και σε αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. Και πιστεύω ότι όταν φτάσει η δική μου ώρα να αποχωρήσω από την ενεργό πολιτική αυτό θα το έχω επιτύχει».

«Όσοι βρεθήκαμε εδώ, αλλά και πολλοί περισσότεροι που θα ήθελαν να είναι απόψε μαζί σου, σε διαβεβαιώνουμε ότι το πέτυχες στο απόλυτο» τόνισε ο κ. Καραμανλής, χαρακτηρίζοντας την κ. Ψαρούδα – Μπενάκη, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής – και συγκεκριμένα επί διακυβέρνησης του – «ξεχωριστή επιστήμονα, καταξιωμένη πολιτικό, ακαδημαϊκό» και… «πάνω απ΄όλα ολοκληρωμένη προσωπικότητα και σπουδαία γυναίκα», όπως είπε.

Ποιοι έδωσαν το παρών…

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, o πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, βουλευτές, όπως οι κύριοι Άγγελος Συρίγος και Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Καραμανλή, Γιάννης Βαλυνάκης, και πλήθος κόσμου.

