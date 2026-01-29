Εργαστήρι «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα» στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Αιγίου

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Συνοικισμού στο Αίγιο εργαστήρι με τίτλο «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα».

Εισηγήτρια του εργαστηρίου ήταν η κ. Θωμαΐς Σταύρου, Κοινωνική Λειτουργός MSc και στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας “Καλλίπολις”. Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη φύση των συναισθημάτων, τη μοναδικότητα αλλά και την υποκειμενικότητά τους.

Παράλληλα, μοιράστηκαν εμπειρίες από την παιδική τους ηλικία και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι και οι γονείς τους εξέφραζαν τα συναισθήματά τους, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της υγιούς και ουσιαστικής συναισθηματικής έκφρασης.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΚΑΠΗ, που στοχεύουν στην ενημέρωση, την ενεργή συμμετοχή και την ενδυνάμωση των μελών του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



