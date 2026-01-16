Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16 Ιαν. 2026 16:41
Pelop News

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας αναφέρονται τα εξής:

«Άλλο ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, αυτή τη φορά στο εργοστάσιο της «Αθηναϊκής Ζυθοποιίας», όπου συνάδελφος χειριστής τραυματίστηκε στα πλευρά και στο πόδι κατά τη διάρκεια εργασιών στην αποθήκη.

Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και ότι οι χώροι δουλειάς είναι κάτεργα παρόλο που η εργοδοσία προσπαθεί να τα παρουσιάσει όλα άψογα. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η πίεση για αυξημένη παραγωγή και η ανεπάρκεια ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας μετατρέπουν καθημερινά το μεροκάματο στο μεγαλύτερο ρίσκο για τη ζωή και την υγεία μας. Τα ατυχήματα στη ΒΙ.ΠΕ. πληθαίνουν και οι προειδοποιήσεις μας δυστυχώς επιβεβαιώνονται.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά πόσο επίκαιρο και αναγκαίο είναι να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, σωματείων της ΒΙ.ΠΕ και των κατοίκων της περιοχής που είναι η άμεση δημιουργία Κέντρου Υγείας στη ΒΙ.ΠΕ., ικανού να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας, με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες σε 24ωρη βάση, με πλήρη στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως επίσης και δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο και εξειδικευμένο πλήρωμα όλο το 24ωρο.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απαιτεί από την εταιρεία να διερευνήσει άμεσα τα αίτια του ατυχήματος και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Ευχόμαστε στον συνάδελφο περαστικά και ταχεία ανάρρωση».

