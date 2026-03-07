Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 65χρονος έπεσε από σκαλωσιά

Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (7/3) στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 65χρονος άνδρας που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έπεσε από σκαλωσιά υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 65χρονου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



