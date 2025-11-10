Εργατικό δυστύχημα Κρήτης: Ξανά στα δικαστήρια η υπόθεση του Μανώλη Αφράτη – «Τον έβαλαν σε φέρετρο με τέσσερις σάπιες ρόδες»

Αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο Χανίων η υπόθεση του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον 38χρονο Μανώλη Αφράτη τον Μάιο του 2020. Η οικογένεια του θύματος ζητά τη διατήρηση της πρωτόδικης απόφασης, τονίζοντας ότι η υπόθεση υπερβαίνει τα όρια μιας προσωπικής τραγωδίας.

10 Νοέ. 2025 12:04
Pelop News

Η δίκη για τον θάνατο του οδηγού Μανώλη Αφράτη επιστρέφει στις αίθουσες των δικαστηρίων, σχεδόν πέντε χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλόνισε την Κρήτη. Ο 38χρονος είχε χάσει τη ζωή του όταν το φορτηγό που οδηγούσε για λογαριασμό γαλακτοκομικής εταιρείας εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου και ανατράπηκε, λόγω βλάβης στα φρένα και ελλιπούς συντήρησης.

Το Μάιο του 2020, ο Μανώλης Αφράτης εκτελούσε δρομολόγιο μεταφοράς προϊόντων όταν, σε στροφή της διαδρομής Κουρούτες–Φουρφουρά στο Δήμο Αμαρίου, το φορτηγό που οδηγούσε έχασε τα φρένα του και ανετράπη. Το όχημα τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.

Η ακροαματική διαδικασία σε πρώτο βαθμό είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το δυστύχημα οφειλόταν στην έλλειψη συντήρησης του οχήματος. Το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, κρίνοντας ότι η εταιρεία δεν είχε μεριμνήσει για την ασφαλή κατάσταση του φορτηγού.

Η οικογένεια του θύματος ζητά να παραμείνει η πρωτόδικη απόφαση, θεωρώντας την υπόθεση «παρακαταθήκη για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον κλάδο των μεταφορών». Ο αδερφός του θύματος, Στέλιος Αφράτης, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες την κατάσταση του οχήματος και το χρονικό της τραγωδίας.

«Στις 21 Μαΐου του ’20, ο αδερφός μου κλήθηκε να οδηγήσει ένα φορτηγό που δεν το οδηγούσε συνήθως. Στη διαδρομή, πάτησε φρένο, το σωληνάκι ήταν καμένο και το φορτηγό οδηγήθηκε εκτός δρόμου. Ανατράπηκε με τις ρόδες πάνω», δήλωσε.

«Κατά την ανατροπή, τον πλακώσανε τα ξεβίδωτα καθίσματα, 150 κιλά βάρος, που με την ταχύτητα έγιναν ένας τόνος. Δεν μπορούσε να βγει. Οι πόρτες άνοιγαν με σκοινιά. Έφαγε το τιμόνι στο στήθος. Έβγαλε το παρμπρίζ με τα πόδια του, αλλά δεν πρόλαβε», ανέφερε συγκινημένος.

Περιγράφοντας τις στιγμές μετά το δυστύχημα, θυμάται: «Με πήρε η μάνα μου και είπε “το παιδί μου κομμάτια”. Νόμιζα ότι ήταν τραυματισμένος. Όταν μου είπαν πως “τον Μανώλη μας τον χάσαμε”, δεν το πίστευα. Πήγα στο σημείο, οι φωτογραφίες έδειχναν μόνο το παρμπρίζ, χαρτιά, έγγραφα, σαν να ήθελαν να το κουκουλώσουν».

Ο Στέλιος Αφράτης μίλησε με σκληρά λόγια για τις συνθήκες: «Αυτό το φορτηγό δεν είχε ελαστικά, ήταν γυαλί. Περνούσε ΚΤΕΟ. Είχε μαδέρι για κάθισμα, λιωμένα τιμόνια. Για 25 ευρώ έχασε τη ζωή του ο αδερφός μου».

Παραθέτοντας λόγια του εισαγγελέα από την πρώτη δίκη, θυμίζει: «Οι πραγματογνώμονες της οικογένειας παρουσίασαν πλήρη και τεκμηριωμένη έκθεση, ενώ της Τροχαίας ελλιπή. Ο εισαγγελέας είπε: “Τον άνθρωπο τον έβαλαν σε φέρετρο με τέσσερις σάπιες ρόδες”». Και προσθέτει με πίκρα: «Δύο χρόνια με αναστολή για μια ανθρώπινη ζωή. Και έκανε και έφεση. Ούτε ένα συγγνώμη στη μάνα μου. Υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια μάνα από το να χάνει το παιδί της;»
