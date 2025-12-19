Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελασσόνα, όταν ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από ύψος περίπου 20 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο εργαζόμενος ανέβηκε στη στέγη κτιρίου για να πραγματοποιήσει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος όπου απασχολούνταν. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα της στέγης φέρεται να υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 59χρονος να πέσει στο κενό.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση, με τις συνθήκες του δυστυχήματος να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας έχει αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και τυχόν ευθύνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



