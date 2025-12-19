Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος

Ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελασσόνα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 59χρονου εργαζόμενου, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών.

Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος
19 Δεκ. 2025 11:03
Pelop News

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελασσόνα, όταν ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από ύψος περίπου 20 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο εργαζόμενος ανέβηκε στη στέγη κτιρίου για να πραγματοποιήσει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος όπου απασχολούνταν. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τμήμα της στέγης φέρεται να υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 59χρονος να πέσει στο κενό.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση, με τις συνθήκες του δυστυχήματος να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας έχει αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και τυχόν ευθύνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Αγροτικά μπλόκα σε Μακεδονία και Καβάλα: Συμβολικοί αποκλεισμοί και δράσεις χωρίς κλιμάκωση ενόψει εορτών
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ