Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Κανένας εργαζόμενος εκτεθειμένος στην κακοκαιρία, άμεσα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Ανακοίνωση για τις συνθήκες εργασίας ενόψει της κακοκαιρίας εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Αναλυτικά:

«Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απαιτεί εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Δεν αποδεχόμαστε να μετακυλίεται η ευθύνη και οι συνέπειες της τραγικής κατάστασης των υποδομών και της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας, στους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε κίνδυνο κατά την άφιξη, την αποχώρηση ή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με ταυτόχρονη διασφάλιση του μεροκάματου και ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γονέων που αναγκαστικά θα πρέπει να παραμείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι λόγω των κλειστών σχολείων. Χωρίς ευχολόγια και «συστάσεις», αλλά με καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή.

Απαιτούμε:

Να δοθεί ειδική γονική άδεια με πλήρεις αποδοχές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για τους εργαζόμενους γονείς που πρέπει να μείνουν σπίτι με τα παιδιά τους.

Να απαγορευτεί από το Υπουργείο Εργασίας η διανομή, η εργασία με μηχανάκι και κάθε εξωτερική εργασία όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με πλήρη καταβολή αποδοχών.

Να καταβληθεί στο ακέραιο το μεροκάματο σε όλους τους εργαζόμενους που, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους.

Σε περιπτώσεις έντασης των φαινομένων, να προβλέπεται η έγκαιρη και ασφαλής αποχώρηση των εργαζομένων, χωρίς καμία απώλεια σε μισθό, άδεια ή ρεπό.

Άμεσα να διενεργηθούν έλεγχοι με ευθύνη του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ, σχετικά με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας.

Δεν θα ανεχτούμε να κινδυνέψει η ζωή και υγεία των εργαζομένων στο όνομα της κερδοφορίας για τους εργοδότες. Η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν μπαίνουν στο ζύγι του κόστους-οφέλους.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία».

