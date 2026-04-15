Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγέλλει προσπάθεια αποκλεισμού συνταξιούχων από το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ

Με ανακοίνωσή του, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη στάση της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ απέναντι στη συμμετοχή των αντιπροσώπων των συνταξιούχων στο 39ο συνέδριο της Συνομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται ο αποκλεισμός τους μέσα από διαδικασίες που, όπως αναφέρει, είναι πραξικοπηματικές, αντικαταστατικές και παράνομες.

Στο κείμενο της παρέμβασής του, το Εργατικό Κέντρο Πατρών υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια να διεξαχθεί ένα συνέδριο αποκομμένο από τους εργαζόμενους, τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Παράλληλα, τονίζει ότι οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ξένο σώμα από το εργατικό κίνημα, καθώς, όπως σημειώνει, έχουν ιστορική παρουσία και συμμετοχή στους αγώνες της εργατικής τάξης.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ, την οποία κατηγορεί ότι εκφράζει έναν συνδικαλισμό συμβιβασμένο με την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές ενώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, αντιπαραβάλλει σε αυτή την εικόνα τη μαζική συμμετοχή συνδικαλιστών στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ στην Καισαριανή, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες σωματεία που, κατά την άποψή του, εκφράζουν μια διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργία και τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας περιγράφει το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ ως ακόμη ένα πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο διαφορετικές λογικές μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Από τη μία, όπως αναφέρει, βρίσκεται η ηγετική ομάδα της Συνομοσπονδίας, την οποία κατηγορεί ότι επιδιώκει να μην ακούγεται η φωνή των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Από την άλλη, τοποθετεί τις δυνάμεις που, όπως σημειώνει, επιμένουν στον δρόμο της οργάνωσης, του αγώνα και της σύγκρουσης με τις κυρίαρχες πολιτικές.

Μέσα από αυτή τη λογική, το κείμενο συνδέει τη σημερινή αντιπαράθεση στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος με ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η εκμετάλλευση, οι πόλεμοι και η θέση των εργαζομένων απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνητικές επιλογές.

Στην κατακλείδα της ανακοίνωσης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ζητά να σταματήσει κάθε προσπάθεια αποκλεισμού των αντιπροσώπων των συνταξιούχων από το συνέδριο της ΓΣΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η αποκοπή του συνταξιουχικού κινήματος από το εργατικό δεν πρόκειται να περάσει.

Με την τοποθέτησή του αυτή, το Εργατικό Κέντρο επιχειρεί να παρέμβει δυναμικά στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη σύνθεση και τον χαρακτήρα του συνεδρίου της ΓΣΕΕ, καταγράφοντας με σαφήνεια τη δική του θέση απέναντι στις εξελίξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



