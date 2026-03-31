Erminio: Από τα ξημερώματα ως αργά τη νύχτα σφυροκοπά τη χώρα – Για ακραία φαινόμενα κάνει λόγο το meteo, ΧΑΡΤΕΣ

Η Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται να είναι η πιο απαιτητική ημέρα της κακοκαιρίας Erminio, καθώς τα φαινόμενα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση, διάρκεια και γεωγραφική έκταση. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, όμως πολύ γρήγορα θα επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πιο βαρύ κομμάτι του χτυπήματος μπαίνουν η κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα ενισχυθούν περαιτέρω στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των χαλαζοπτώσεων, που αναμένονται νωρίς το πρωί στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα και μετά το φαινόμενο μετατοπίζεται προς τη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, στα πελάγη και κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για νοτιοανατολικούς ανέμους 7 έως 9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και 10 μποφόρ.

Το βάρος της αυριανής ημέρας αποτυπώνεται και στην απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για Τετάρτη και Πέμπτη την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία μαζί με τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, το Νότιο Αιγαίο, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας. Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, με φόντο τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο, για την Τετάρτη τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι, στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα, στην Αττική επίσης από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα και στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Για πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη εκδοθεί κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις.

Η εικόνα που δίνει το meteo.gr για τα ύψη βροχής της Τετάρτης δείχνει ότι σε αρκετές ζώνες αναμένονται μεγάλα αθροιστικά ποσά νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν γνωστές αδυναμίες απορροής ή αυξημένη επικινδυνότητα για κατολισθήσεις. Γι’ αυτό και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις όπου χρειάζεται και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το μήνυμα από τα τελευταία στοιχεία είναι καθαρό: η Erminio δεν θα χτυπήσει παντού με τον ίδιο τρόπο, όμως η Τετάρτη είναι η ημέρα κατά την οποία η κακοκαιρία αποκτά το πιο επιθετικό της πρόσωπο. Και αυτή τη φορά, το μέτωπο δεν αφορά μία μόνο περιοχή, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας που μπαίνει σε ένα δύσκολο καιρικό 24ωρο με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



