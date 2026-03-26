Ερντογάν κατά Ισραήλ: «Ο πόλεμος χτυπά πρώτα τους μουσουλμάνους»

Μήνυμα ενότητας προς τον μουσουλμανικό κόσμο και σκληρή κριτική κατά του Ισραήλ απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι το τίμημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή το πληρώνουν πρώτα οι μουσουλμάνοι και στη συνέχεια όλη η ανθρωπότητα. Μιλώντας σε διευρυμένη συνεδρίαση στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η περιοχή περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.

Σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ

Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με τις ενέργειές του οδηγεί την περιοχή σε νέα κρίση, λέγοντας πως ένα «δίκτυο γενοκτονίας», όπως το χαρακτήρισε, σπρώχνει τη Μέση Ανατολή σε μεγάλη καταστροφή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις πλήττουν αμάχους, παιδιά και βασικές υποδομές, ενώ επανέλαβε πως η Άγκυρα απορρίπτει κάθε ρητορική που ενισχύει θρησκευτικές ή εθνοτικές διαιρέσεις στην περιοχή.

Στην ομιλία του στάθηκε επίσης στον πόνο που βιώνουν λαοί της περιοχής, από το Ιράν έως τον Λίβανο και τη Συρία, επιμένοντας ότι η Τουρκία δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους λαούς και δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη απέναντι στις εξελίξεις. Αναφέρθηκε ακόμη στο τέμενος Αλ-Άκσα, τονίζοντας ότι η υπεράσπισή του ισοδυναμεί, όπως είπε, με υπεράσπιση της ανθρωπότητας.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις «ψυχολογικές επιχειρήσεις» που διεξάγονται μέσω των κοινωνικών δικτύων και επέμεινε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την εξωτερική πολιτική της με βάση την ειρήνη και τη σταθερότητα. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα δεν θα λυγίσει από τις εξελίξεις και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο τέλος «νικητής θα είναι η αδελφοσύνη και η ειρήνη».

