Διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Πύραυλοι με βόμβες διασποράς από το Ιράν, «σφυροκόπημα» από ΗΠΑ-Ισραήλ

Νεότερη Ενημέρωση: Το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις του το πρωί της 26ης Μαρτίου, στοχεύοντας πολλαπλά αστικά κέντρα του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις αναφορές του ισραηλινού στρατού, η Τεχεράνη χρησιμοποίησε πυραύλους εξοπλισμένους με κεφαλές διασποράς, μια τακτική που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό λόγω της μεγάλης διασποράς των θραυσμάτων.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Καφρ Κάσεμ, η οποία κατοικείται κυρίως από Άραβες Ισραηλινούς. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από το σφοδρό ωστικό κύμα των εκρήξεων και, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, τα θύματα φέρουν ελαφρά τραύματα. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του κεντρικού Ισραήλ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, τα πληρώματα των ασθενοφόρων παρείχαν επιτόπου βοήθεια σε δεκάδες πολίτες που υπέστησαν κρίσεις πανικού, καθώς οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν επανειλημμένα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Αρχική Ενημέρωση: Σε φάση γενικευμένης σύγκρουσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν βαριά πλήγματα και τις μεγάλες δυνάμεις να τοποθετούνται ενεργά στο πεδίο. Οι τελευταίες εξελίξεις καταγράφουν έντονη κινητικότητα σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, με τη Ρωσία να παρεμβαίνει ενισχύοντας την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Μόσχα ολοκληρώνει επιχείρηση αποστολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), ιατρικού υλικού και τροφίμων προς το Ιράν. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως άμεση στήριξη στον σύμμαχό της, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ. Παράλληλα, το CNN μεταδίδει πως το Ιράν ενισχύει τις δυνάμεις του και την αντιαεροπορική του άμυνα στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ, φοβούμενο αμερικανική επιχείρηση κατάληψης.

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναχαιτίζοντας κύμα ιρανικών drones και πυραύλων. Η επίθεση αυτή σηματοδοτεί μια επικίνδυνη διεύρυνση του γεωγραφικού πλαισίου της σύρραξης, στοχοποιώντας περιφερειακούς παίκτες.

Εν μέσω φημών για επικείμενη χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η Τεχεράνη μετακινεί εσπευσμένα δυνάμεις στη στρατηγική νήσο Χαργκ. Την ίδια ώρα, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε τα ξημερώματα νέο «ανελέητο σφυροκόπημα» σε υποδομές του καθεστώτος, με επίκεντρο την περιοχή της Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν.

Διπλωματικό χάσμα

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ύπαρξη ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε μορφή επίσημης διαπραγμάτευσης.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους της Ουάσινγκτον, εμμένοντας στις δικές της πέντε προϋποθέσεις, την ώρα που η Ουάσινγκτον προειδοποιεί με περαιτέρω κλιμάκωση αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία.

Η ιρανική ηγεσία, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, δημοσιοποίησε τους όρους για την κατάπαυση του πυρός, στους οποίους περιλαμβάνονται:

Οριστική παύση επιθέσεων και στοχευμένων δολοφονιών.

Δημιουργία εγγυητικών μηχανισμών μη επανάληψης του πολέμου.

Καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές.

Τερματισμός εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα του «άξονα αντίστασης».

Διεθνής αναγνώριση του ελέγχου του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως η Τεχεράνη επιδιώκει απεγνωσμένα μια συμφωνία, αλλά η ηγεσία της διστάζει να το παραδεχτεί δημόσια υπό τον φόβο εσωτερικών αντιδράσεων.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε τη λήψη μηνυμάτων από την Ουάσινγκτον μέσω μεσαζόντων, ξεκαθάρισε όμως πως αυτό δεν αποτελεί διαπραγμάτευση και πως το Ιράν παραμένει σε θέση άμυνας.

