Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή: Αγεφύρωτο χάσμα Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, οι αντικρουόμενες προτάσεις

Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απέρριψε συνολικά το αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για εκεχειρία. Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις που μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η ιρανική ηγεσία αρνείται να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας τη Δύση για παραβίαση προηγούμενων συμφωνιών.

Οι αντικρουόμενες προτάσεις

Η αμερικανική πρόταση προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την πλήρη αποξήλωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τον περιορισμό του βαλλιστικού του οπλοστασίου και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και τεχνική βοήθεια για την πολιτική πυρηνική ενέργεια.

Οι όροι που θέτει το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Αντιθέτως, το Ιράν παρουσίασε πέντε απαράβατες προϋποθέσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών:

Οριστική παύση επιθέσεων και στοχευμένων δολοφονιών.

Θεσμοθέτηση μηχανισμών μη επανάληψης του πολέμου.

Καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων.

Κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα της «αντίστασης».

Διεθνή αναγνώριση του κυριαρχικού ελέγχου του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Στρατιωτική κινητοποίηση και ενέργεια

Η διπλωματική ακαμψία συνοδεύεται από ανησυχητικές στρατιωτικές ενδείξεις. Αναφορές του Bloomberg Economics κάνουν λόγο για σενάρια χερσαίας εμπλοκής των ΗΠΑ, με την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν ανταλλαγές πληγμάτων.

Στον ενεργειακό τομέα, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να θωρακίσει τις εξαγωγές της, αυξάνοντας τη ροή πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας (λιμάνι Γιανμπού) για να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ. Παρά την κρίση, η τιμή του Brent παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, καθώς οι αγορές διατηρούν επιφυλακτική στάση, ενώ τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 6,93 εκατ. βαρέλια.

Ως πιθανός διαπραγματευτής από την πλευρά της Τεχεράνης, εφόσον ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας, προβάλλει ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, πρόσωπο με ισχυρές προσβάσεις στο στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας.

