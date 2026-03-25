Ο Τραμπ στέλνει χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του Ιράν για ειρήνη

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έλαβαν από τις ΗΠΑ πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισαν «μαξιμαλιστική» και απαράδεκτη.

25 Μαρ. 2026 18:18
Pelop News

Τρέχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ στέλνουν χερσαίες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν επέστρεψε ως «υπερβολικές» τις απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πένταγωνο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Independent ότι ορισμένα τμήματα της 82ης Αερομεταφερόμενη Μεραρχίας καθώς και υποστηρικτικές μονάδες της μεραρχίας και η 1η Ταξιαρχία Μάχης θα αναπτυχθούν στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε ενώ το Ιράν απέρριψε τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Τραμπ.

Οι όροι που θέτει το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες εντυπώσεις «δεν ήταν θετικές» και ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης έχει παραδοθεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον.

Πακιστανοί αξιωματούχοι που ενεργούν ως μεσάζοντες ανέφεραν νωρίτερα ότι η πρόταση περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, νέους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

