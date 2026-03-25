Τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Θα γίνει κόλαση αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την ήττα του»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ προειδοποιεί για πλήγματα «σκληρότερα από ποτέ»

Τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Θα γίνει κόλαση αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την ήττα του»
25 Μαρ. 2026 20:51
Ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να «εξαπολύσουν την κόλαση» εάν η ηγεσία του Ιράν δεν αναγνωρίσει τη στρατιωτική της ήττα. Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπλοφάρει και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα βαρύνει αποκλειστικά την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την κ. Λέβιτ, η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» (Επική Οργή) εξελίσσεται με επιτυχία μεγαλύτερη του αναμενομένου. Στις 25 ημέρες που διαρκεί ο πόλεμος, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν καταφέρει:

  • Να «συντρίψουν» τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

  • Να εξουδετερώσουν σημαντικό μέρος του ιρανικού ναυτικού, της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας.

  • Να επιφέρουν καίρια πλήγματα στην ηγεσία του καθεστώτος.

  • Να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, αποδυναμώνοντας τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Το διπλωματικό παρασκήνιο 

Παρά την πολεμική ρητορική, η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» και δεν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς το καθεστώς της Τεχεράνης αναζητά πλέον μια «διέξοδο». Αναφορικά με το σχέδιο 15 σημείων που διέρρευσε στον Τύπο, η Λέβιτ παραδέχθηκε ότι περιέχει «στοιχεία αλήθειας», αλλά έσπευσε να επικρίνει τα ΜΜΕ για τη δημοσιοποίηση υποθετικών λεπτομερειών που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Προειδοποίηση για «λάθος υπολογισμούς»

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το Ιράν έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα λόγω των λανθασμένων εκτιμήσεών του. «Εάν το Ιράν αρνείται να αποδεχτεί τη σημερινή πραγματικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα πληγούν σκληρότερα από ποτέ», δήλωσε η κ. Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο στόχος του Αμερικανού προέδρου παραμένει η ειρήνη, αλλά μόνο υπό τους όρους της αμερικανικής ισχύος.

