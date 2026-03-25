Τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη: «Θα γίνει κόλαση αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την ήττα του»

Ο Λευκός Οίκος διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να «εξαπολύσουν την κόλαση» εάν η ηγεσία του Ιράν δεν αναγνωρίσει τη στρατιωτική της ήττα. Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπλοφάρει και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα βαρύνει αποκλειστικά την Τεχεράνη.

White House on Iran: Trump does not bluff; he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. pic.twitter.com/SKJJSd5q4y — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Διαβάστε επίσης: Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή: Αγεφύρωτο χάσμα Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, οι αντικρουόμενες προτάσεις

Σύμφωνα με την κ. Λέβιτ, η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» (Επική Οργή) εξελίσσεται με επιτυχία μεγαλύτερη του αναμενομένου. Στις 25 ημέρες που διαρκεί ο πόλεμος, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν καταφέρει:

Να «συντρίψουν» τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Να εξουδετερώσουν σημαντικό μέρος του ιρανικού ναυτικού , της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας .

Να επιφέρουν καίρια πλήγματα στην ηγεσία του καθεστώτος.

Να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, αποδυναμώνοντας τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

White House on Iran: The Iranian regime is looking for an exit ramp; they recognize that they are being crushed. pic.twitter.com/ZVvDilnmst — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Δείτε ακόμα: New York Times: Εντολή Νετανιάχου για ολοκληρωτικό χτύπημα στο Ιράν εντός 48 ωρών

Το διπλωματικό παρασκήνιο

Παρά την πολεμική ρητορική, η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» και δεν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς το καθεστώς της Τεχεράνης αναζητά πλέον μια «διέξοδο». Αναφορικά με το σχέδιο 15 σημείων που διέρρευσε στον Τύπο, η Λέβιτ παραδέχθηκε ότι περιέχει «στοιχεία αλήθειας», αλλά έσπευσε να επικρίνει τα ΜΜΕ για τη δημοσιοποίηση υποθετικών λεπτομερειών που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Προειδοποίηση για «λάθος υπολογισμούς»

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το Ιράν έχει ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα λόγω των λανθασμένων εκτιμήσεών του. «Εάν το Ιράν αρνείται να αποδεχτεί τη σημερινή πραγματικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα πληγούν σκληρότερα από ποτέ», δήλωσε η κ. Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο στόχος του Αμερικανού προέδρου παραμένει η ειρήνη, αλλά μόνο υπό τους όρους της αμερικανικής ισχύος.

