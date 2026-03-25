New York Times: Εντολή Νετανιάχου για ολοκληρωτικό χτύπημα στο Ιράν εντός 48 ωρών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για μαζικά χτυπήματα στο Ιράν εντός 48 ωρών, σύμφωνα με τους New York Times.

25 Μαρ. 2026 20:29
Σε μια κίνηση που κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις (IDF) για μαζικά και στρατηγικά πλήγματα κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, το Τελ Αβίβ επιχειρεί να προλάβει τις διπλωματικές εξελίξεις, φοβούμενο ότι μια επικείμενη αμερικανική πρωτοβουλία για εκεχειρία θα «δέσει» τα χέρια της ισραηλινής αεροπορίας.

Η απόφαση ελήφθη σε απόρρητη σύσκεψη στο υπόγειο στρατηγείο του Τελ Αβίβ, αμέσως μόλις η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ εκτιμά ότι το πλαίσιο αυτό δεν διασφαλίζει τον πλήρη αφοπλισμό του Ιράν, γι’ αυτό και επιδιώκει να δημιουργήσει «τετελεσμένα» επί του πεδίου.

Οι τρεις αδιαπραγμάτευτοι στόχοι

Σύμφωνα με ανώτατες πηγές, η εντολή Νετανιάχου επικεντρώνεται στην καταστροφή υποδομών που σχετίζονται με:

  • Το Πυρηνικό Πρόγραμμα: Ολοκληρωτική αποτροπή της δυνατότητας ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

  • Τους Βαλλιστικούς Πυραύλους: Εξουδετέρωση των εργοστασίων παραγωγής και των αποθηκών εξοπλισμού.

  • Την Πολιτική Αποσταθεροποίηση: Δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εσωτερικές πολιτικές ανατροπές στο Ιράν.

«Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, ο πόλεμος δεν τελειώνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μποάζ Μπισμούθ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας του Ισραήλ.

Σε επιφυλακή η Πολεμική Αεροπορία

Η εντολή για εντατικοποίηση των επιδρομών αφορά κυρίως τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία της Τεχεράνης. Οι επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και των Υπηρεσιών Πληροφοριών βρίσκονται σε διαρκή σύσκεψη, καθώς το επόμενο 48ωρο θεωρείται το πλέον κρίσιμο για την έκβαση της σύγκρουσης, πριν η Ουάσιγκτον επιβάλει –ενδεχομένως– παύση των επιχειρήσεων για την έναρξη συνομιλιών.

