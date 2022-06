Ερντογάν: «Κομπάρσος των ξένων δυνάμεων η Ελλάδα»

«Στείλαμε το μήνυμά μας για τις εξελίξεις στο Αιγαίο από τη Σμύρνη όπου παρακολουθήσαμε την άσκηση Efes 2022. Γνωρίζουμε καλά τα παιχνίδια που παίζει σε βάρος της Τουρκίας η κακομαθημένη Ελλάδα», είπε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα “κομπάρσο” των ξένων δυνάμεων.

«Θα πούμε “ναι” στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ μόλις αυτές οι χώρες απαλλαγούν από τους τρομοκράτες του PKK. Αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπου οι τρομοκράτες του PKK διαδηλώνουν στους δρόμους», συνέχισε ο πρόεδρος της Τουρκίας, σε ακόμη μια “μπηχτή” για την Ελλάδα, την οποία η Τουρκία κατηγορεί ότι εκπαιδεύει τρομοκράτες στο Λαύριο.

«Βάζουν την Ελλάδα να μας επιτίθεται. Αν δεν αλλάξει μυαλά, όπως και στο παρελθόν, θα υποστεί και τώρα τα ίδια», είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές μέρες στη Μικρασιατική Καταστροφή και απειλώντας την Ελλάδα ότι «θα το πληρώσει». Κατά τον Τούρκο πρόεδρο, «η Ελλάδα κάνει σόου» αλλά δεν μπορεί να πάει μπροστά «με μια τέτοια νοοτροπία».

Ο Ερντογάν κατηγόρησε και την αντιπολίτευση στην Τουρκία ότι «έχει τα ίδια μυαλά, υπερασπίζεται τις θέσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Κύπρο».

Turkish President Erdogan at AK Party meeting:

– We're aware of games being played against us with Greece

– We'll approve Sweden, Finland's NATO bids once they rid of PKK terrorists

– We're faced with same issue in some EU countries with PKK terrorists marching on their streets pic.twitter.com/y942fVCyP5

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 15, 2022