Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή

Έκκληση για άμεσο τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της σύρραξης μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η διπλωματία πρέπει να αποκτήσει ξανά κεντρικό ρόλο ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

«Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο αυτόν πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή. Αν δοθεί στην διπλωματία μια ευκαιρία, είναι τελείως εφικτό. Θα συνεχίσουμε υπομονετικά τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η παράταση της σύγκρουσης θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τις εμπλεκόμενες χώρες αλλά και για τη διεθνή οικονομία.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχιστεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι λαοί της περιοχής δεν πρέπει να επιτρέψουν στην κρίση να προκαλέσει νέα δεινά. «Ως λαοί της περιοχής, δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πόλεμο του οποίου είμαστε ήδη θύματα να μας προκαλέσει νέα δεινά», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ερντογάν απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με ενέργειες που, όπως είπε, θέτουν σε κίνδυνο τις σχέσεις των δύο χωρών. Η δήλωση ήρθε μετά την αναχαίτιση και δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Τεχεράνη και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, τελείως ανάρμοστες και προκλητικές ενέργειες συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της ιρανικής πλευράς.

